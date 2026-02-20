Primero trabajos para instalar las nuevas marquesinas con miniecosistemas en San Fernando

Aquellos que utilizan el transporte público en el entorno de la avenida León Herrero han visto esta semana cómo las paradas de autobús que frecuentan desaparecían y comenzaban los trabajos de instalación de otras nuevas. En estos puntos ahora se aprecian vallas, adoquines levantados y operarios faenando. Las previsiones pasan por que las tres nuevas marquesinas de León Herrero estén listas a mediados de la próxima semana.

Hay que recordar que éstas serán las primeras de las 56 marquesinas con miniecosistemas en sus techos que se repartirán a lo largo de la ciudad. Cada una de ellas irá acompañada de monolitos con acceso a información digital a través de un código QR de fácil acceso y permitirá conocer la llegada a dicha parada de los siguientes autobuses. También se instalarán 33 tótems informativos en aquellos puntos donde no exista espacio suficiente para estructuras de mayor tamaño.

La actuación supondrá una inversión de 800.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses, por lo que a mediados de agosto deberían estar instalados los elementos en su totalidad. Las obras están siendo ejecutadas por la empresa Señalética y Mobiliario Urbano de Andalucía SL.

Después de León Herrero será el turno de la avenida Al Andalus en cuanto a la instalación de estas modernas marquesinas se refiere.

Apuesta sostenible

Con estos nuevos elementos, el Ayuntamiento insiste en un modelo de ciudad más sostenible y amable. La primera prueba de ello son los ecosistemas que coronarán estas marquesinas sobre unas jardineras en las que se plantará trasdencantia, una especie muy resistente. Esta vegetación contribuirá a absorber emisiones de CO₂, reducir la contaminación acústica, aprovechar el agua de lluvia y mitigar el efecto isla de calor.

Otra prueba es la ausencia de soportes publicitarios, para evitar la contaminación visual y facilitar una mejor integración urbana.

Las marquesinas, que están fabricadas en una estructura de acero galvanizado en caliente y lacado al horno, contarán con guardavientos laterales de cristal, iluminación LED de bajo consumo y un asiento de madera tipo banco complementado con un apoyo isquiático. Cada cubierta dispondrá de una jardinera superior equipada con un sistema de riego por capilaridad.