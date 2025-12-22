El TEAR da la bienvenida a más de 200 infantes que han estado desplegados en Rumanía tras seis meses de misión

Familiares reciben emocionados a uno de los infantes que ha estado desplegado en Rumanía a su llegada a San Fernando

El Tercio de la Armada (TEAR) dio la bienvenida el pasado miércoles a los infantes de marina que han estado desplegados durante los últimos meses en Rumanía en el marco del Battle Group de la Fuerza Terrestre Avanzada de la OTAN.

El acto se desarrolló en el patio General Marqués del Quartel de San Carlos-Batallones de Marina, donde se procedió a la disolución del segundo contingente de la Fuerza de Infantería de Marina para Rumanía (FIMAR R-II).

Este grupo de infantes regresa a casa tras seis meses de misión, en los que han contribuido a los esfuerzos de disuasión y defensa en el flanco oriental de la Alianza Atlántica.

El acto de disolución de la FIMAR R-II estuvo presidido por el general de brigada José María Sanz Alisedo, Comandante del Tercio de Armada, quien pasó revista a la Fuerza, antes de llevar a cabo este trámite que pone punto final al despliegue del segundo contingente.

A continuación, se procedió a la lectura del historial de esta fuerza expedicionaria, que ha estado organizada sobre la base de la 1ª Compañía del Primer Batallón de Desembarco, reforzada con unidades de combate y apoyo pertenecientes a la Brigada de Infantería de Marina-Tercio de Armada, con un total de 206 efectivos.

Seguidamente, el Comandante de la FIMAR R-II, el comandante de Infantería de Marina Rafael Mena, hizo entrega del banderín a la Sala Histórica de la unidad. El general dirigió unas palabras de reconocimiento por los objetivos alcanzados y por el esfuerzo del personal del contingente.

Durante el acto, la fuerza recitó el primer mandamiento del Decálogo del Infante de Marina, reafirmando su compromiso con los valores del cuerpo. A continuación, se interpretó la Marcha Heroica, himno de la Infantería de Marina y la fuerza desfiló, lo que puso el broche final a una ceremonia marcada por la solemnidad y el espíritu de servicio.

La FIMAR R-II ha estado integrado en el Battle Group de las Forward Land Forces de la OTAN desplegadas en el flanco este de Europa y ha participado en múltiples ejercicios de adiestramiento con las fuerzas aliadas, orientados a misiones de disuasión y defensa. Este despliegue constituye una nueva muestra del compromiso de España con la seguridad colectiva y la estabilidad en el entorno estratégico europeo.