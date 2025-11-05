Suspendidos varios actos previstos para esta tarde en San Fernando por la alerta naranja por lluvia

La alerta naranja lanzada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ante las intensas precipitaciones que se esperan esta tarde en San Fernando -hasta 30 litros por metro cuadrado entre las 16.00 y las 22.00 horas- ha llevado al Ayuntamiento de San Fernando a cerrar parques y jardines así como a instalaciones deportivas y a suspender varias de las actividades que estaban programadas para esta tarde en dependencias municipales.

Se suspenden así hasta mañana las visitas a la exposición fotográfica Cuatro elementos -inaugurada este lunes- que se exhibe en el centro de congresos, así como la proyección del documental La Gran Redada del Pueblo Gitano y el posterior coloquio con su directora, Pilar Távora, que estaba enmarcado dentro de los actos del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España. Esta actividad se ha trasladado a la jornada del 16 de diciembre.

Igualmente, se aplaza hasta la jornada del 12 de noviembre la presentación del documental La Constructora, las personas, de Francisco López, que también estaba previsto para esta tarde en las dependencias municipales del centro de congresos Cortes de la Real Isla de León.

Se mantiene, sin embargo, la recepción del cuadro de El Voto a San José en la sala capitular del Ayuntamiento de San Fernando, que está previsto para las 19.30 horas.