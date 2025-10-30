600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España: proyección de 'La Gran Redada Gitana' y coloquio con Pilar Távora en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando se suma este año a la conmemoración de los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España. Lo hace desde el ámbito de la cultura, entendida como una herramienta fundamental para la transformación social, un motor de cambio y un vehículo para promover derechos y valores de convivencia. La iniciativa se lleva a cabo en colaboración con las asociaciones del colectivo, especialmente con la Asociación del Pueblo Gitano de San Fernando.

La programación conmemorativa arrancó el pasado 4 de octubre en el Real Teatro de Las Cortes, donde la representación de La Casa de Bernarda Alba consiguió emocionar al público y abrir un ciclo cultural marcado por la reflexión, la memoria y el reconocimiento del legado gitano.

Tras esta primera cita, las actividades continuarán en el mes de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día de los Gitanos y Gitanas Andaluces (22 de noviembre). Entre los actos más destacados figura la proyección del documental Gran Redada Gitana. Historia de un genocidio, el último trabajo de la cineasta sevillana Pilar Távora, reconocida en 2023 con la Medalla de Andalucía Manuel Clavero.

Cartel de 'La Gran Redada Gitana'

La proyección tendrá lugar el 5 de noviembre a las 18.30 horas en el Centro de Congresos, con entrada libre hasta completar aforo. Tras el visionado, se celebrará una charla entre Pilar Távora y Paco Clares. El documental rescata uno de los episodios más crueles y silenciados de la historia de España: la persecución ordenada por Fernando VI en 1749, que supuso la detención y separación de más de 10.000 gitanos, condenados a prisión o a trabajos forzados.

La programación incluirá además una conferencia de jóvenes activistas y escritoras gitanas, que ofrecerán una mirada contemporánea sobre los retos y desafíos que afronta la comunidad gitana en la actualidad, reforzando así el valor del diálogo intergeneracional y la importancia de la cultura como espacio de encuentro.

La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, ha subrayado que "San Fernando se une a esta conmemoración desde el convencimiento de que la cultura tiene el poder de transformar, de derribar prejuicios y de construir una sociedad más justa e igualitaria".

Pacheco ha añadido que "estos 600 años de historia del pueblo gitano forman parte de nuestra memoria colectiva, y reconocer su legado es también una forma de avanzar hacia una convivencia real, basada en el respeto y la diversidad".