San Fernando se suma a la conmemoración de los 600 años de la llegada del pueblo gitano con varios actos

El Ayuntamiento de San Fernando se suma este año a la conmemoración de los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España. Lo hará desde el ámbito de la cultura, "concebida como una herramienta fundamental para la transformación social, un motor de cambio y un vehículo para promover derechos y en colaboración con las asociaciones del colectivo, en especial con la Asociación del Pueblo Gitano de San Fernando", ha explicado en una nota.

La primera de las citas tendrá lugar el sábado 4 de octubre a las 20.00 horas en el Real Teatro de Las Cortes, con la representación de La Casa de Bernarda Alba de Atalaya y el Centro TNT Sevilla. Un espectáculo muy especial que regresa este año precisamente con motivo de esta efeméride. Las entradas, gratuitas y limitadas a un máximo de dos por persona, están disponibles en la web del Teatro de Las Cortes.

Este montaje, estrenado en 2010 bajo la dirección de Pepa Gamboa, supuso un hito teatral y social al reunir en escena al Colectivo de Mujeres de El Vacie, procedentes del poblado chabolista más antiguo de Europa. Seis de las siete protagonistas originales, mujeres gitanas y en su mayoría ágrafas, regresan ahora a las tablas con la fuerza y autenticidad que las llevó a ser reconocidas dentro y fuera de España.

De la invisibilidad a los principales escenarios europeos, su trabajo obtuvo premios nacionales e internacionales, como el Premio Europeo de la Comunidad Gitana y más de un centenar de representaciones por toda Europa. La Unión Europea reconoció aquel proyecto como "ejemplo de código de buenas prácticas", contribuyendo incluso a la transformación de la comunidad de El Vacie.

Un documental de Pilar Távora y una conferencia

Tras esta primera cita, la programación continuará en noviembre, mes en el que se conmemora el Día de los Gitanos y Gitanas Andaluces (22 de noviembre). Entre las actividades previstas destaca la proyección y posterior coloquio del documental Gran Redada Gitana. Historia de un genocidio, el último trabajo de la cineasta sevillana Pilar Távora, reconocida en 2023 con la Medalla de Andalucía Manuel Clavero.

La pieza rescata uno de los episodios más crueles y silenciados de la historia: la persecución ordenada por Fernando VI en 1749, que supuso la detención y separación de más de 10.000 gitanos condenados a prisión o trabajos forzados.

La programación incluirá también una conferencia de jóvenes activistas y escritoras gitanas, que aportarán una mirada actual sobre los retos de la comunidad en el presente.

"Con esta agenda, San Fernando reivindica el poder de la cultura como espacio de memoria, visibilidad e inclusión social, y se une a la celebración de una fecha clave en la historia de España y del pueblo gitano", señala el Ayuntamiento.