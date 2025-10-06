'La casa de Bernarda Alba' y el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano, en el Teatro de las Cortes de San Fernando

Representación de 'La casa de Bernarda Alba' por el Colectivo de Mujeres de El Vacie, en el Teatro de las Cortes de San Fernando

El Teatro de las Cortes acogió el sábado la puesta en escena de La Casa de Bernarda Alba, la conocida obra de Federico García Lorca, que se encargó de representar el Colectivo de Mujeres de El Vacie, el poblado chabolista sevillano.

Se trata de una de las iniciativas culturales puestas en marcha por el Ayuntamiento de San Fernando para conmemorar los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España de la mano de la recién creadda Asociación del Pueblo Gitano de San Fernando.

La obra de Federico García Lorca llegaba al principal escenario isleño de la mano de Atalaya y el Centro TNT Sevilla. Este montaje, estrenado en 2010 bajo la dirección de Pepa Gamboa, supuso en su momento un hito teatral y social al reunir en escena al Colectivo de Mujeres de El Vacie, procedentes del poblado chabolista más antiguo de Europa. Seis de las siete protagonistas originales, mujeres gitanas y en su mayoría ágrafas, regresaban ahora a las tablas con la fuerza y autenticidad que las llevó a ser reconocidas dentro y fuera de España.

Foto de familia tras la representación en el Teatro de las Cortes de 'La casa de Bernarda Alba' con el Colectivo de Mujeres de El Vacie / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

De la invisibilidad a los principales escenarios europeos, su trabajo obtuvo premios nacionales e internacionales, como el Premio Europeo de la Comunidad Gitana y más de un centenar de representaciones por toda Europa. La Unión Europea reconoció aquel proyecto como "ejemplo de código de buenas prácticas", contribuyendo incluso a la transformación de la comunidad de El Vacie.

Un documental de Pilar Távora y una conferencia

Tras esta primera cita, la programación prevista por los 600 años de la llegada del pueblo gitano continuará en noviembre, mes en el que se conmemora el Día de los Gitanos y Gitanas Andaluces (22 de noviembre). Entre las actividades previstas destaca la proyección y posterior coloquio del documental Gran Redada Gitana. Historia de un genocidio, el último trabajo de la cineasta sevillana Pilar Távora, reconocida en 2023 con la Medalla de Andalucía Manuel Clavero.

La pieza rescata uno de los episodios más crueles y silenciados de la historia: la persecución ordenada por Fernando VI en 1749, que supuso la detención y separación de más de 10.000 gitanos condenados a prisión o trabajos forzados.

La programación incluirá también una conferencia de jóvenes activistas y escritoras gitanas, que aportarán una mirada actual sobre los retos de la comunidad en el presente.