Suspendido por la lluvia el primer certamen de marchas del año en San Fernando
La hermandad del Ecce Homo ha dado a conocer la decisión a través de las redes sociales
Estaba previsto que participarán cuatro formaciones musicales: Maestro José Ribera, Fuensanta de Morón, la Oliva de Vejer y la banda de cornetas y tambores Jesús Despojado
San Fernando pone a su Semana Santa "ese rostro que nos sabemos de memoria"
La hermandad del Ecce Homo de San Fernando ha anunciado la suspensión del certamen de marchas procesionales que tenía previsto celebrar este fin de semana en la plaza de la Pastora, una decisión que se ha adoptado ante las previsiones de lluvia que se manejan para la jornada.
La cita -la primera edición del certamen benéfico San Juan Evangelista que organiza la cofradía del Lunes Santo- tenía confirmada la participación de la banda de música Maestro José Ribera, la banda de cornetas y tambores Jesús Despojado y las agrupaciones musicales Nuestro Padre Jesús de la Fuensanta (Morón) y Virgen de la Oliva (Vejer). Estaba previsto que se celebrará el sábado a partir de las 12.30 horas y suponía la primera gran cita con la música cofrade de 2026.
"Debido a las condiciones meteorológicas previstas para el próximo sábado, la junta de gobierno ha decidido la suspensión de este certamen benéfico. Agradecemos a las formaciones musicales su predisposición a participar en el mismo así como a hermanos y colaboradrores el trabajo realizado hasta la fecha", ha informado la hermandad a través de las redes sociales".
También te puede interesar
Lo último