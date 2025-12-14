Suspendido de nuevo el Certamen de Villancicos de la Escuela Pública por la previsión de lluvia en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha informado este domingo de la suspensión del Certamen de Villancicos de la Escuela Pública que estaba previsto que se celebrara este lunes en al auditorio del parque Almirante Laulhé. La decisión se ha adoptado con los colegios participantes ante las previsiones de lluvia que se manejan para toda la jornada.

Precisamente, el mal tiempo llevó también la semana pasada a cancelar esta cita navideña, que inicialmente se iba a celebrar el pasado viernes. Ante las previsiones meteorológicas adversas, el Ayuntamiento isleño y los centros escolares optaron por aplazar el concurso a la jornada del lunes. Sin embargo, este fin de semana se han encontrado con que también para este día existe una alta probabilidad de precipitaciones, por lo que se ha optado por su suspensión.

Certamen de Villancicos de la Escuela Pública en San Fernando / Ayuntamiento San Fernando

Este Certamen de Villancicos Escolares, que se disponía a celebrar su séptima edición, lleva ya siete ediciones en marcha y su creación fue promovida por la enseñanza pública con el propósito de mostrar sus valores y el trabajo docente que llevan a cabo en sus colegios.

Estaba previsto que participen todos los colegios públicos, a excepción -por coincidir con otras actividades- del Camposoto, el Raimundo Rivero y el IES Botánico, instituto que en los últimos años había arropado también esta convocatoria. En total iban a partir unos 550 alumnos, aproximadamente.