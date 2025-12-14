Carmen Guaita pregona en San Fernando una Navidad "contigo y conmigo"

La escritora, maestra y experta en pedagogía y educación Carmen Guaita anunció la llegada de la Navidad a San Fernando con el pregón que pronunció este sábado en el Real Teatro de las Cortes, un relato aderezado con refencias musicales -todas ellas muy navideñas- en el que invitó a adentrarse en un viaje en el tiempo para recordar esos momentos clave de la historia de La Isla, siempre con un enfoque que no perdió de vista la celebración de las fiestas.

Aunque el Pregón de la Navidad, que cada año organiza la Academia de San Romualdo por encomienda del Ayuntamiento de San Fernando, fue también un bello relato navideño que evocó su misterio al mismo tiempo que dibujaba con palabras esas fiestas de siempre, esa Navidad en familia y que, frente al incertidumbre del futuro, invitó a aprovechar y a vivir el momento "rodeados de quienes nos quieren".

"Quién sabe si, precisamente por la incertidumbre sobre el futuro, no subrayaremos mejor su carácter de fiesta de la familia en presente, que celebra los vínculos con los demás y con nuestra propia memoria. Porque la Navidad va a llegar y va a llegar como lo que es: el más bello misterio. Y será para nosotros una reserva de espiritualidad de la que beberemos, como peces en el río, durante el resto de la vida. Vivamos conscientes y serenos para que sea recordada así por nuestra familia, porque algún día nosotros nos iremos y no volveremos más", apuntó la escritora isleña parafraseando el villancico.

Así cantan las sopranos Carolina y Rosa María de Alba en el Pregón de la Navidad de San Fernando

La pregonera echó mano también de las sopranos Carolina y Rosa María de Alba para intercalar algunas piezas musicales en su relato con la ayuda del maestro Enrique Busto y la orquesta que tuvo también a su cargo el Concierto de Navidad que se celebró en el Teatro isleño. Entre ellas, un bello fragmento del Gloria de Vivaldi que suscitó numerosos aplausos del público. El recurso musical sirvió además para acentuar el tono de ese relato navideño que, con voz sosegada, animaba también a "poner un poquito de luz sobre las cosas pequeñas y los gestos pequeños", como por ejemplo unas simples tortas de Nochebuena.

Así, en la era de los grandes viajes, Carmen Guaita animó también al auditorio a "valorar los sitios pequeños". Porque esas cosas también son Navidad: "En un territorio que empieza, una tienda de toda la vida, la visita de un bar, ocupan lugares de honor en nuestra memoria por las personas a quienes conocimos allí, las que nos acompañan cuando estamos, o las que nos gustaría que nos acompañasen y ya no están para poder pasar un rato con ellos".

Pregón de la Navidad de Carmen Guaita en el Teatro de las Cortes de San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

Además -prosiguió- aunque no nos demos cuenta "las más preciosas palabras de la Navidad son: contigo y conmigo". "Si estás conmigo, voy con alegría", apuntó.

Todos, dijo también la pregonera en su relato, compartimos varios nombres como seres humanos: educación, tierra, tiempo, persona... Y uno de ellos es Navidad. "Todos nos llamamos Navidad, porque nada material nos llevaremos de aquí. Y la Navidad celebra, conviene recordarlo, el día en que nació un niño en la miseria", dijo.

Así como el Niño Dios nace en cada uno de nosotros, desvalidos, indefensos en los recursos, gigantes en las posibilidades, el misterio de ese niño es el nuestro, su destino de cruz es el nuestro, su resurrección será la nuestra. Y su casa, de tanto como nos quieren, está en nuestro corazón".

El acto contó también con la habitual felicitación navideña por parte de la alcaldesa, Patricia Cavada.