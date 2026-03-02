Estas son las farolas que se instalarán en las calles del centro de San Fernando: en los parques serán iguales pero de color verde

Farolas que se colocarán en las calles del centro y en los parques de San Fernando

Al hilo del contrato para la renovación integral del alumbrado público que el Ayuntamiento de San Fernando acaba de licitar por casi 15 millones de euros -presupuesto que supera al de obras como la de La Magdalena o a la construcción del nuevo estadio de fútbol previsto en Bahía Sur- el equipo de gobierno ha dado a conocer también cómo serán concretamente las farolas que se instalarán tanto en las calles del centro como en los parques urbanos, cuyo modelo responde al diseño más elaborado.

Habrá además una diferencia sustancial en el color puesto que las farolas que se coloquen en los parques urbanos estarán pintadas de verde mientras que el resto serán negras.

Habrá además -como existe actualmente- tanto farolas con báculos como ancladas a la fachada mediante un brazo, cuyo diseño de inspiración clásica ambién va en consonancia con el de la lámpara.

En total, está prevista la sustitución de 7.381 luminarias de vapor de sodio de alta presión (VASP) y halogenuros metálicos de distintos modelos y potencias por luminarias de tecnología LED así como de sus respectivos báculos o brazos murales sujetos a la fachada -según la ubicación- en las vías y plazas públicas de la localidad.

Aunque el Ayuntamiento isleño contempla tres modelos diferentes en función de su ubicación en el término municipal, el modelo de corte clásico que se instalará en el centro y en los parques públicos recuerda mucho en su apariencia a las farolas isabelinas que existían en la calle Real hasta la obra del tranvía. Se trata, concretamente, del llamado modelo Siglo XLA, que combina un diseño clásico con una de las tecnologías más avanzadas en lo que a iluminación se refiere.