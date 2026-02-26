Así serán las nuevas farolas de San Fernando: se cambiarán 7.381 en la ciudad

El contrato para la renovación integral del alumbrado público que el Ayuntamiento de San Fernando acaba de licitar por casi 15 millones de euros -presupuesto que supera al de obras como la de La Magdalena o a la construcción del nuevo estadio de fútbol previsto en Bahía Sur- supondrá la sustitución de 7.381 luminarias de vapor de sodio de alta presión (VASP) y halogenuros metálicos de distintos modelos y potencias por luminarias de tecnología LED así como de sus respectivos báculos o brazos murales sujetos a la fachada -según la ubicación- en las vías y plazas públicas de la localidad.

Todos los elementos del alumbrado, además, se colocarán sobre nuevas cimentaciones de hormigón y, en el caso de los elementos murales, se utilizarán las mismas localizaciones preexistentes.

Así se detalla en el pliego de condiciones, en el que se refiere también que la ciudad de San Fernando cuenta con un alumbrado público con una antigüedad media superior a los 35 años, con luminarias y báculos bastante deteriorados por el paso de los años y por los materiales que se utilizaron en su momento para su fabricación.

En el pliego de condiciones se proponen tres modelos diferentes para las nuevas farolas de la localidad, en función -claro está- de su futura ubicación: evidentemente, no es lo mismo iluminar una avenida que una plaza del centro.

Así, se propone un primer modelo de corte clásico -que recuerda mucho en su apariencia a las farolas isabelinas que existían en la calle Real hasta la obra del tranvía- con acabado en pintura tanto de color negro como verde. Se trata del modelo Siglo XLA, que combina un diseño clásico con una de las tecnologías más avanzadas en lo que a iluminación se refiere.

Modelo de farola de corte clásico propuesto para la renovación del alumbrado en San Fernando

Un segundo modelo sería el Plaza XLA o similar, diseñado especialmente para mitigar el deslumbramiento producido por el alumbrado público LED sin reducir el excepcional rendimiento de la luminaria.

Otro de los modelos de farola propuestos para San Fernando

Y el tercero, llamados Metropoli LBP o similar, que responde a un diseño más funcional y urbano.

Tercer modelo propuesto para las farolas de San Fernando

En cuanto a los niveles de iluminación, el contrato especifica que el adjudicatario de la obra, como parte de la documentación a presentar previo al inicio de los trabajos, deberá realizar un estudio tipo de las calles del municipio y de las plazas y parques más representativos "con la finalidad de adecuar los niveles y los consumos a cada una de las situaciones del proyecto".

Concretamente, se detalla que tendrán que estudiarse las siguientes calles y avenidas: Pery Junquera, Almirante León Herrero, Reyes Católicos, Al-Ándalus, Constitución, Carretera Batería de la Ardila, Ronda del Estero, Rosario, San Rafael, Colón, Murillo, Maestro Portela.

Diseño de la farola con brazo anclado a la fachada

Y también las siguientes plazas: Hispanoamérica, Antillas, Parque de las Huertas, del Fandango, de las Bulerías, del Martinete, de las Alegrías, Periodista Quintín Dobarganes, Periodista Jiménez Guerra, parque de los Olivos, Nao Victoria, Tercio de Flande, Sacramento, Parque del Barrero, Alameda de Moreno Guerra, Manuel de la Puente, Parque Almirante Laulhé, Reyes Católicos, Paseo General Lobo, del Estero, de las Salinas, de Galicia, Paseo Capitán Conforto y Parque del Oeste.