Los semáforos de la Ronda del Estero en San Fernando están inoperativos desde diciembre, denuncia el PP

El PP de San Fernando ha denunciado que los semáforos instalados en la Ronda del Estero, en el tramo comprendido entre la Pirámide -monumento al duque de Alburquerque- y el muelle de Gallineras llevan fuera de servicio desde el pasado mes de diciembre. "Más de dos meses sin que el gobierno del PSOE que encabeza la alcaldesa Patricia Cavada haya dado una sola explicación a los isleños ni haya adoptado medida alguna para restablecer un servicio básico de seguridad vial en uno de los viales que más tráfico soporta en San Fernando", lamenta.

Los populares han elevado esta situación mediante pregunta escrita al gobierno municipal, reclamando no solo una respuesta que justifique "tamaño despropósito", sino una solución inmediata. "Porque la Ronda del Estero no es una calle secundaria ni un tramo de tráfico residual: se ha convertido en uno de los principales ejes de circulación de la ciudad, lo que hace aún más inexplicable que sus semáforos permanezcan apagados durante semanas sin que nadie en el equipo de gobierno haya considerado urgente actuar", apunta.

La secretaria general del PP de San Fernando, Carmen Roa, es contundente al valorar la situación: "Estamos ante un ejemplo más de la mala gestión del día a día de esta ciudad. No hablamos de una obra compleja ni de una inversión millonaria. Hablamos de mantener en funcionamiento los semáforos de una vía principal. Y ni eso".

Roa advierte de que el PP no va a esperar a que ocurra lo inevitable: "Hemos llevado esta pregunta por escrito porque queremos que conste, porque queremos una respuesta y porque queremos que se actúe antes de que haya que lamentar un accidente".

El PP exige al PSOE de Cavada que informe con claridad de los motivos por los que estos semáforos permanecen fuera de servicio desde diciembre, que detalle qué actuaciones se han llevado a cabo desde entonces para solucionar la avería y que fije un plazo concreto e inmediato para la restitución del servicio.

Para los populares, este episodio no es un caso aislado sino un síntoma de un problema más profundo: "Un gobierno que destina sus energías a los grandes anuncios y descuida lo cotidiano, lo que los isleños necesitan cada día para moverse con seguridad por su ciudad", afirma.