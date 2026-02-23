El PP denuncia que hay 135 plazas sin cubrir en el Ayuntamiento de San Fernando

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Fernando, María José de Alba, ha puesto cifras concretas a uno de los principales problemas estructurales que arrastra el Consistorio "tras casi once años de gobierno socialista": funciona con un 31% de su plantilla estructural sin cubrir.

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) contempla 305 plazas de funcionarios y 130 de personal laboral. Sin embargo, actualmente solo están ocupadas 201 plazas de funcionarios y 99 laborales. Esto significa que 104 plazas de funcionarios y 31 laborales permanecen vacantes, 135 en total.

Para el PP, no se trata de un dato técnico más. Es la explicación directa del deterioro progresivo que sufren los servicios municipales y de la presión constante que soportan los empleados públicos.

"El Ayuntamiento de San Fernando no está dimensionado a la realidad de la ciudad. No lo está porque el gobierno socialista no ha sido capaz de ejecutar su propia planificación durante más de una década", señaló De Alba.

"Desde 2015, el PSOE gobierna La Isla. En este tiempo, Patricia Cavada ha gestionado presupuestos que, en conjunto, superan los 1.000 millones de euros. Pese a contar con tiempo suficiente y con los mayores recursos económicos de la historia de San Fernando, el ejecutivo socialista no ha resuelto un problema que afecta al funcionamiento diario de la administración", indica.

Las consecuencias -argumenta el PP- son visibles: menor capacidad operativa en áreas sensibles como la Oficina de Atención al Ciudadano, Servicios Sociales tensionados, la Policía Local o Servicio de Contrataciones, entre otros; y un incremento sostenido de horas extraordinarias para poder sostener la actividad ordinaria.

"Los trabajadores municipales están haciendo un esfuerzo enorme para que la ciudad no se detenga. Pero no se puede gobernar a base de sobrecargar a la plantilla mientras se dejan 135 plazas estructurales sin cubrir", afirma la portavoz popular.

El PP subraya que esta situación "no puede justificarse por falta de presupuesto". Los datos demuestran que el problema no es económico, "sino de gestión y planificación". Once años después, expone, el PSOE no ha culminado la ejecución de su propia estructura organizativa ni ha dimensionado la plantilla de forma acorde a las necesidades reales de la ciudad.

Para los populares isleños, la diferencia de modelo se aprecia con claridad si se observan los datos hechos públicos recientemente tras aprobarse el presupuesto municipal de Cádiz para 2026. La capital gaditana, con aproximadamente 110.000 habitantes, cuenta con 1.022 empleados municipales. San Fernando, con alrededor de 94.000 habitantes, dispone actualmente de 300 empleados efectivos.

"La ratio es elocuente: mientras Cádiz cuenta con un empleado por cada 108 habitantes, San Fernando tiene uno por cada 313. Incluso si se cubrieran todas las plazas previstas en la RPT isleña, la ratio sería de uno por cada 216 habitantes".

Para el PP, esta comparación "no es una cuestión ideológica, sino de eficacia en la gestión pública". "Hay administraciones que planifican y ejecutan su estructura. En San Fernando el gobierno anuncia, promete y posterga. El resultado es un Ayuntamiento bajo mínimos estructurales", señaló De Alba.

Los populares insisten en que mantener sin ocupar 135 puestos de trabajo vacantes "no es una circunstancia coyuntural, sino la consecuencia de una política sostenida de falta de ejecución". Y esa política tiene un impacto directo tanto en la plantilla municipal, cada vez más envejecida y sobrecargada, como en los isleños, que no reciben un servicio acorde a lo que merecen y a lo que pagan con sus impuestos, lamenta el partido en una nota.

Ante esta situación, el PP propondrá una moción en el próximo pleno en la que pedirá un plan urgente de cobertura de vacantes en áreas prioritarias, un calendario público y verificable de ejecución de las Ofertas de Empleo Público, el refuerzo inmediato de los servicios más tensionados y una planificación real de recursos humanos que anticipe jubilaciones y dimensione adecuadamente la estructura municipal.

"Después de once años y más de 1.000 millones de euros gestionados, San Fernando no puede seguir con un Ayuntamiento funcionando a medio gas. La ciudad necesita organización, planificación y eficacia. Lo que no puede permitirse es más propaganda y menos gestión", concluyó María José de Alba.