El segundo premio de la Lotería Nacional del sábado deja 12.000 euros en San Fernando

Un décimo del 89.522 fue venido en la librería y papelería Sprin-2, situada en el número 2 de la avenida Manuel de Falla

La suerte se encariña con San Fernando

Los gerentes de esta administración de Lotería, junto al cartel del último premio entregado. / Antonio Zambonino

La librería y papelería Sprin-2, situada en el número 2 de la avenida Manuel de Falla, vendió el pasado sábado un décimo del 89.522, correspondiente al segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de dicha jornada y que hará ganar a su portador 12.000 euros. Una vez más, la suerte sonríe a esta administración, gestionada por Loli Pina y Francisco Javier Domínguez.

