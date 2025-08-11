El segundo premio de la Lotería Nacional del sábado deja 12.000 euros en San Fernando
Un décimo del 89.522 fue venido en la librería y papelería Sprin-2, situada en el número 2 de la avenida Manuel de Falla
La suerte se encariña con San Fernando
La librería y papelería Sprin-2, situada en el número 2 de la avenida Manuel de Falla, vendió el pasado sábado un décimo del 89.522, correspondiente al segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de dicha jornada y que hará ganar a su portador 12.000 euros. Una vez más, la suerte sonríe a esta administración, gestionada por Loli Pina y Francisco Javier Domínguez.
