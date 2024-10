La suerte se encariña con San Fernando

San Fernando/“Cuando alguien piensa en el Olímpo de las administraciones de Lotería rápidamente le vienen a la cabeza lugares tocados una y otra vez por la mágica varita de la suerte. Hablamos de sitios como ‘Doña Manolita’, en Madrid; ‘La Bruixa d’Or’, en Lleida; o ‘El Gato Negro’, en Barcelona. A este dream team de la fortuna se les une ahora ‘La Lola de Cai’, una administración de San Fernando que en poco más de un año ha entregado la friolera de 6.138.553 euros repartidos entre dos bonolotos millonarias y un quinto premio, muy repartido, del pasado Gordo de Navidad. Casi nada...

Al frente de este establecimiento se encuentra la joven pareja formada por la portuense Ana Isabel Díaz y el mallorquín Carlos Expósito, que por méritos propios han sido reconocidos como loteros del año 2024 por la mismísima Loterías y Apuestas del Estado. Poco se imaginaban cuanto les iba a sonreír el destino cuando se hicieron con el traspaso de esta administración, situada frente a la céntrica Iglesia de San Francisco, y abrieron sus puertas con aires renovados.

Las largas colas que se forman cada día de personas dispuestas a echar sus apuestas en esta administración es, sin duda, la mejor señal de que todo ha salido a pedir de boca.

De Mallorca a La Isla

Todo empezó en Mallorca donde ambos residían antes de emprender esta aventura. Ana Isabel trabajaba en el sector de la hostelería como camarera y Carlos desempeñaba el que aún hoy es su trabajo, mecánico de aviones y helicópteros. “La bombilla de esta idea se le encendió a Ana y un día me lo dijo de camino a la playa. Me contó que ella ya venía dándole vueltas a aquello de que una administración de Lotería era un negocio con un goteo continuo de clientes. De modo que me puse a investigar sobre traspasos de administraciones y sobre cómo funcionaba este mundo. Luego comenzamos a buscar administración y estuvimos a punto un par de veces de conseguir alguna en Mallorca”, detalla Carlos.

“Nos desanimamos mucho cuando no ocurrió y, a pesar de que estábamos muy bien en Mallorca, me puse a buscar administración en el entorno de Cádiz. Sabía que a ella le tiraba su tierra y su familia y a mi me encanta esto. Entonces surgió la oportunidad en San Fernando. Tras las anteriores decepciones ella me dijo que no le contase nada hasta que el traspaso estuviera muy avanzado. Yo tenía el pálpito de que era para nosotros y afortunadamente todo fue bien. Cargamos los coches con nuestra perra y nuestro gato y todo lo que teníamos. Con miedo, pero con muchas ganas”, continúa.

Precisamente, sus mascotas tuvieron mucho que ver en esta aventura. De hecho, ambas, la perra Lola y el gato Cai, le dieron su nombre a la nueva administración: ‘La Lola de Cai’. Una sopresa que Carlos se guardaba bajo la manga y que a Ana Isabel le hizo mucha ilusión. “Lola suele acompañarnos en la administración y hay mucha gente que se interesa por ella y pregunta si puede pasarle por el lomo sus décimos o apuestas”, señala el lotero.

Bonoloto millonaria a las tres semanas

Finalmente, ‘La Lola de Cai’ abrió sus puertas el 25 de septiembre de 2023 en el número 151 de la calle Real de San Fernando y apenas tres semanas después, el 17 de octubre, dio su primer e importante premio: una bonoloto de 2.351.212,76 euros.

“Aún estábamos aprendiendo y y haciendo el rodaje. Llevábamos tan poco tiempo que ni siquiera sabíamos como mirar los premios que se habían dado en la jornada y nos enteramos de que hemos dado el de esa bonoloto. Esa noche no dormimos y derramamos muchas lágrimas de alegría y de la tensión contenida. Al día siguiente nuestra administración se llenó de gente que quería saber más sobre el premio y dispuesta a echar sus apuestas con nosotros”, recuerda Ana Isabel.

Quinto premio del Gordo muy repartido

Apenas dos meses después esta administración da un quinto premio del Gordo de Navidad. ‘La Lola de Cai’ vendió nada más y nada menos que 248 décimos del 45.353, sumando 1.488.000 euros. Los niños de San Ildefonso cantaron la suerte para San Fernando. “Devolvimos muy poquita lotería de Navidad y estuvimos vendiendo ese número hasta última hora. De hecho, el último día me dió por este número y a todo aquel que iba pidiendo uno cualquiera era el que le daba”, confiesa Carlos.

Estos loteros vivieron en familia su primer sorteo del Gordo, una cita con mucha carga sentimental para todos y muy especial para este gremio. “Nuestra familia nos había acompañado para ver el sorteo en nuestra primera Navidad al frente de la administración, algunos incluso habían viajado para estar con nosotros. Recuerdo que yo estaba atendiendo en ventanilla con la tele de fondo con el sorteo en directo y de pronto sonó el teléfono. Me llamaban de Lotería para informarme que habíamos vendido un quinto premio. De la emoción salí a la calle y me puse a gritar que había dado un premio. Terminé en el suelo llorando de alegría, La administración no tardó en llenarse de gente que había comprado el décimo celebrando la buena noticia”, detalla Ana Isabel.

A pesar de no ser supersticioso, Carlos recuerda una divertida anécdota al respecto. “Tengo un audio de whatsapp de mi madre contándome que había pisado una mierda y chillándome que eso era que íbamos a dar un premio en el sorteo”, se ríe el lotero.

Sin duda una de las grandes experiencias que sacan la pareja de este hito es ver como el premio estuvo muy repartido y sirvió para ayudar a mucha gente. “Que a una persona le toquen más de dos millones de euros en la bonoloto es una pasada, pero fue muy especial comprobar que los 6.000 euros ganados por décimo sirvieron, en muchos casos, para ayudar a gente del barrio y a familias que lo estaban pasando muy mal”, indica el mallorquín.

Como resultado, la administración agotó sus décimos para el Sorteo del Niño en 48 horas y tuvo que pedir a administraciones amigas que les hiciesen llegar nuevos billetes.

En la puerta de esta administración isleña se forman a diario largas colas de personas aguardando a jugar sus apuestas. / Julio González

Segunda bonoloto, colas y venta on line

Y por si este meteórico ascenso fuese poco, el pasado 31 de agosto, ‘La Lola de Cai’ da su segunda bonoloto millonaria en menos de un año. En esta ocasión el premio entregado ascendió a 2.124.329,28 euros.

“Las colas son largas y lo son a diario. No hay día tranquilo. Hay gente que nos confiesa que viene a jugar desde la otra punta de la ciudad y eso nos honra. De hecho hay parejas que se turnan en la cola mientras uno de ellos desayuna o toma un café en el bar de al lado”, relata Carlos.

“Sabemos que nuestro caso no es el habitual. Nuestros compañeros de otras administraciones nos recuerdan que en este gremio hay gente que no da uno de estos premios en toda una vida y nosotros no sabemos ya donde poner en el escaparate los carteles de los premios que damos. La suerte se ha encariñado con San Fernando y con ‘La Lola de Cai’ también”, subraya.

Esta gran acogida ha hecho que la pareja se aventure también en el sector de la venta on line de lotería y apuestas a través de su propia página, www.laloladecai.es, y esta parte del negocio va ganando peso gracias a la creación de peñas y de gente que la elige por mayor comodidad.

El futuro inmediato para esta administración, que acaba de incorporar a una trabajadora, pasa por la puesta en marcha de un segundo terminal que venga a aliviar las enormes colas. “Trabajamos para agradecer la confianza de nuestros clientes y no hay mejor forma de hacerlo que ofreciendo un buen servicio, siempre con la misma ilusión que el primer día”, afirma la pareja.