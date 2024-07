Y San Fernando salió con Orgullo

San Fernando/Ayer La Isla se llenó de color, reivindicaciones y fiesta en la que, sin duda, fue la jornada grande de la programación en torno al Orgullo LGTBIQ+ que durante las últimas dos semanas lleva desarrollando el Ayuntamiento de San Fernando en estrecha colaboración con Lambda La Isla y Aghois Cádiz.

Si bien la Plaza del Rey fue el corazón y el escenario principal de estos actos todo empezó en el Parque Almirante Laulhé. Allí se dieron cita alrededor de ciento cincuenta personas del colectivo y aliados y aliadas del mismo para tomar parte en una manifestación que inició su camino pasadas las siete y media de la tarde. A la cabeza de la concentración siempre visible y desplegada una gran bandera púrpura con una leyenda que dejaba bien claro el sentido de la misma: “Libertad para ser, sentir y amar”.

Las banderas arcoiris y las pancartas formaron una auténtica serpiente multicolor que recorrió los entornos de espacios tan céntricos como el parque, la Avenida León Herrero y la Calle Real. Y todo al son de lemas de lo más creativos que animaban a los isleños e isleñas a unirse a la manifestación y a comprometerse con la visibilización de los derechos del colectivo.

La manifestación del colectivo LGTBIQ+ llegando a la Plaza del Rey. / Germán Mesa

Poco antes de las nueve esta marcha llegó a la Plaza del Rey, donde le esperaban numerosas personas que se sumaron a la fiesta. Al izado de la Bandera LGTBI+ le siguió la lectura de un manifiesto reivindicativo, al que puso voz José María Gil como integrante de Lambda La Isla y en el que se incidió sobre lo necesaria que es aún una cita como el Orgullo ante los continuos casos de agresiones verbales y físicas, bullying, un marco legal que aún ha de hacer mucho por los derechos del colectivo.

“No olvidemos nunca el verdadero significado del Orgullo. Ofrezcamos herramientas, apoyo, visibilidad y un espacio seguro y no centrado en el turismo gayfriendly, si no en la ciudadanía. Queremos mandar un mensaje al colectivo y a las personas LGBTIQ: cuidémonos. Cuidémonos, porque es personas que se niegan a izar una bandera arcoíris, las que mandan a policías a retirarlas, esas no lo van a hacer. Y antes eran una amenaza, ahora esas personas están aquí y gobiernan en muchas ciudades, pero aun así no pasarán”, reivindicaba el texto del manifiesto.

Y tras el manifiesto llegó el momento más esperado: el pregón y la posterior actuación de la drag queen, artista y humorista Samantha Ballentines. Toda una estrella mediática en las esferas 'drag' y 'queer' tras su exitoso paso por el talent show 'Drag Race All Stars', del que fue finalista por méritos propios. Samantha afrontaba este pregón con el reto de ser profeta en su tierra y lo cierto es que superó con creces las expectativas. Vaya si las superó. Desde el primer segundo se metió al público en el bolsillo con su humor deslenguado y sin filtro y su capacidad de improvisación. La única pena que tuvo la artista fue que no lo hubiese podido ver su madre, que falleció el pasado mes de agosto.

Samantha Ballentines llenó la Plaza del Rey con su pregón y su espectáculo. / Germán Mesa

Pero el humor no distrajo del mensaje reivindicativo que lanzó esta drag, que también se refirió a la violencia y el acoso que sufren de manera habitual muchos miembros del colectivo, lo mucho que aún queda por hacer y a la necesidad de contar con amigos y familiares en los que apoyarse en circunstancias adversas.

Una vez finalizado el pregón, Samantha arrancó las carcajadas del público en un show en el que hubo sitio para todo. En primer lugar fantaseó con la posibilidad de ser presidenta del gobierno y explicó que entre sus primeras medidas estarían instalar Disneyland en el Parque Almirante Laulhé y establecer la Feria del Carmen y de la Sal de enero a diciembre. También soltó una píldora en una ciudad tan cofrade como San Fernando sobre lo mucho que deben las hermandades a la incansable labor que desempeñan en ellas muchos homosexuales.

No se olvidó la artista de la parte musical intercalando diversos lip sync en los que lo mismo sonaba Fangoria que el tema de 'Doraemon', auténticos himnos de generaciones muy distintas. Otra pata importante del show fue la interacción con un entregado público que contaba con gente de edades muy diversas. Y es que muchos y muchas no se libraron de que Samantha les sacara los colores conversando con ellos e incluso subiéndoles al escenario. Y todo ello siempre con un copazo en mano, evidentemente lo de 'Ballantines' de su nombre artístico tuvo que salir de algún lado.

El concierto de La Mare trajo la música al Orgullo de San Fernando. / Redacción

El broche de oro a una jornada tan especial fue un concierto de La Mare, que dio a conocer a los isleños e isleñas su cuarto trabajo discográfico: 'Del Fuego. Parte I'. Una propuesta a caballo entre la canción de autor y los nuevos sonidos en la que siempre hay sitio para la reivindicación de la libre elección de a quien amar y de la igualdad. La artista gaditana dio lo mejor de sí misma a la voz y la guitarra y acompañada por una percusionista sobre el escenario.

Bien pasada la medianoche, Samantha seguía atendiendo a sus fans, que guardaban pacientes cola para hacerse una foto junto a ella. Nada salió mal en un día que quedará indeleble en el recuerdo de muchos y muchas y que marcó un punto de inflexión en San Fernando en lo que a visibilizar los derechos y la lucha del colectivo LGTBIQ+ se refiere. Motivos más que suficientes para estar orgullosos y orgullosas.