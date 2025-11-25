San Fernando recupera su Puente de Ureña: concluyen los trabajos de rehabilitación

El Puente de Ureña, unos tesoros patrimoniales más desconocidos de San Fernando, vuelve a mostrarse con todo su esplendor y monumentalidad gracias a las obras de rehabilitación emprendidas por la Armada española. Desde hace unos días, el acceso al citado puente -en la zona de La Clica- vuelve a estar completamente despejado y se han retirado operarios y maquinaria tras varios meses de obras. Y no son pocos los isleños que acuden a diario para contemplar esta joya única.

La intervención acometida, precisamente, se licitó en otoño del pasado año y su presupuesto rozaba los 400.000 euros. El comienzo de las obras, además, fue especialmente sonado debido a que una grúa de 14 toneladas quedó atrapada en fango durante los primeros trabajos que se llevaban a cabo en la zona, si bien los trabajos han discurrido con suma normalidad tras ese llamativo incidente y han concluido con éxito.

De la rehabilitación se ha encargado la empresa madrileña Retineo Ingeniería SL, que entregó la obra a finales de octubre. La mercantil califica en sus redes de "magnífico" el trabajo llevado a cabo, "una obra en la que se aúnan los trabajos de ingeniería civil, de cuidado del medio ambiente, del patrimonio construido y de la cultura".

Que se sepa, es la primera actuación en este sentido que se ha llevado a cabo en este histórico puente que se emplaza en los terrenos de La Clica, a escasos metros del lugar donde se adiestran los infantes de marina y donde se celebra la popular prueba de la Fan Pin.

Los trabajos, por otro lado, se han ejecutado conforme al proyecto de rehabilitación que ha elaborado en su día por la empresa madrileña Management Solutions 4 Construction SL, que se entregó a la Armada en septiembre de 2024.

La mercantil gaditana TG4 Consultores AEC SL ha estado al frente de la dirección de las obras, contrato cuyo importe ascendió igualmente a 13.575,6 euros. La intervención planteada por la Armada, de esta forma, ha superado los 400.000 euros.

Rehabilitación del Puente de Ureña en San Fernando / D.C.

La actuación planteada tenía por objeto "la completa reparación del puente, incluso la recuperación de los tramos de pretil desprendidos", así como "el adecentamiento de los alrededores, desmantelando el antiguo polígono de tiro" que existía en las proximidades y que desapareció hace ya más de 20 años.

La actuación se acometía ante el preocupante estado de conservación que presentaba desde hace tiempo el citado Puente de Ureña –que había sufrido incluso derrumbes parciales en uno de los pretiles– y con el propósito de restituir la construcción "a sus condiciones o estado original".

No obstante, según se pudo comprobar en el diagnóstico previo realizado para la redacción del proyecto, que incluye también la realización de catas y pruebas de laboratorio, a pesar del deterioro ocasionado por el paso del tiempo y la falta de uso, ni la estabilidad de la construcción no se veía comprometida ni se llegaron a detectar problemas estructurales.

Así han sido las obras

La intervención que ahora acaba de concluir se ha ceñido a los criterios habituales de toda rehabilitación patrimonial y ha incluido la siguiente secuencia de trabajos en el Puente de Ureña: limpieza, restitución de juntas y de sillares faltantes, aplicación de tratamiento biocida, antisales y antihumedad y consolidación e hidrofugación.

Una de las facetas más llamativas de los trabajos previstos ha sido, de hecho, la restitución de las piezas perdidas de los dos tramos del pretil oeste, que se había derrumbado. Para ello se han utilizado sillares de piedra caliza, que actúan como elemento diferenciador para evitar un falso histórico.

El proyecto, no obstante, ha contemplado también la demolición de lo que queda del antiguo polígono de tiro de fusil que existía en las proximidades del histórico viaducto y en el que solían ejercitarse los marineros de reemplazo durante la instrucción que se llevaba a cabo en el desaparecido CIM. También se han retidado los montículos de tierra que servían de apoyo y diana y los neumáticos de protección que todavía pueden verse por el entorno del Puente de Ureña. Igualmente, se ha procedido a la adecuación, limpieza y tareas de desbroce de la zona.

Todo un símbolo del patrimonio de la Armada en San Fernando

La construcción de este viaducto edificado con piedra ostionera, que precisamente llama poderosamente la atención en medio del paisaje de fango y marismas de La Clica por la belleza de sus líneas clásicas, se remonta a 1792 y debe su nombre, evidentemente, al célebre Marqués de Ureña, uno de las grandes figuras de la Ilustración que fue director de obras de la población de San Carlos y al que se debe también la construcción del Observatorio de Marina. Es por ello, para muchos isleños, todo un símbolo de la época de mayor esplendor de La Isla, que se asocia al asentamiento de la Armada en la localidad.

El puente servía para comunicar la población militar de San Carlos con el Arsenal de la Carraca salvando el caño que se abrió para el paso de pequeñas embarcaciones civiles y que hoy –desde hace mucho tiempo– está cegado. De esa forma, evitaban entrar por el Arsenal de La Carraca para dirigirse hacia los caños de las Astillas, Sancti Petri y Caño 18 o canal de San Carlos, que rodean los terrenos de la salina de los Santos Patronos.

El Puente Ureña se encuentra incluido en el catálogo de elementos protegidos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) elaborado por el Ayuntamiento de San Fernando, donde se le clasifica entre las edificaciones de interés con un nivel 2 de protección integral.