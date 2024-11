San Fernando recibirá 5,5 millones de la PIE de 2022

San Fernando/36,5 millones de euros. Es el saldo con el que el Ayuntamiento de San Fernando ha cerrado el tercer trimestre de 2024, del que se dio cuenta en el pleno que se celebró este viernes. La cifra sirvió a los grupos de la oposición -PP, Vox y AxSí- para arremeter una vez más contra el bajo nivel de ejecución de los presupuestos -hay pendiente hasta un 48%, según denunciaron los populares- pero el debate dio para mucho más y dejó unas cuantas claves en lo que a las cuentas se refiere.

Una de las más relevantes fue el desfase existente entre la participación en los tributos del Estado y de la comunidad autónoma, la PIE y la PATRICA, al que el gobierno municipal se aferró para "exigir" a la Junta de Andalucía el pago de los 4 millones más que corresponden al municipio isleño por ley (dada su población) y que "se incumple año tras año".

"Solo pedimos que cumpla con lo que establece una ley autonómica", dijo el delegado de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, que señaló, por otro lado, los 5,5 millones que va a percibir el Consistorio con la liquidación de la PIE de 2022 -incluidos en este trimestre- y que "engrosarán el ahorro que tendrá el Ayuntamiento al final de este ejercicio".

El socialista, al dar cuenta de la evolución trimestral de los presupuestos, señaló también a ese "hito fundamental" que supone la 'deuda cero' con la que se cierra este periodo, "que nos va a permitir asumir y contar con una capacidad de ejecución de inversiones que no se ha conocido en este Ayuntamiento".

Evidentemente, la lectura que los grupos de la oposición hicieron de este trimestre presupuestario no fue tan benévola como la del ejecutivo local. Más bien al contrario, como suele ocurrir. De hecho los tres -AxSí (Fran Romero), Vox (Ángel Aparicio) y PP (Inmaculada Marín)- coincidieron en su análisis e insistieron en la "mala gestión" del gobierno local y asegurar "que no hace sus deberes" y "no cumple con sus promesas" al no ejecutar las inversiones recogidas en los presupuestos.

Del Periodo Medio de Pago a la falta de personal

Uno de esos puntos en común fue el Periodo Medio de Pago, que solo en el pasado mes de agosto estuvo por debajo del límite de los 30 días. Fue inevitable que ahí todos echaran mano al informe de Tesorería que señala a la deficiente planificación y gestión de los recursos humanos, que señala literalmente que "el problema no hace sino agravarse sin que la gestión política ponga ningún tipo de remedio". Es decir, que la situación se debe en exclusiva a la falta de personal en la plantilla municipal.

Estas críticas, sin embargo, no amilanaron al ejecutivo socialista, que sacó pecho aludiendo a la reciente aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2024 y recordó a la oposición su voto en contra de las medidas llevadas a pleno, precisamente, para aumentar la plantilla. "Nos afean la falta de trabajadores municipales pero luego votan en contra de la incorporación de personal. ¿Acaso no quieren que se mejore la gestión municipal? Desde luego es lo que parece", les espetó Rodríguez en la réplica.

Otra de esos puntos en común que tuvo esa lectura de la oposición fue la alusión al informe de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos que advierte de que al cierre del presente ejercicio San Fernando superará la regla de gasto, críticas ante las que el equipo de gobierno no pudo sino señalar en la contradicción en la que incurren cuando también se cuestiona el bajo porcentaje de ejecución de los presupuestos.

El debate en torno a la ejecución presupuestaria sirvió también para que PP, Vox y AxSí aludieran a las "prioridades" del gobierno municipal, que tiene ya ejecutadas al 100% las partidas de eventos y alumbrado extraordinario y otras "ni se han tocado" o cuentan con elevadas cuantías pendientes de gastar, como es el caso de la reservada al mantenimiento de colegios, que está al 50%.