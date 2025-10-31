San Fernando redobla su apuesta y se reafirma como referente provincial de Halloween

Había ganas de Halloween. Y eso se ha notado desde las últimas horas de la tarde a pie de calle. El centro de la ciudad ha lucido repleto de familias, de isleños y visitantes dispuestos a disfrutar de la programación preparada por el Ayuntamiento de San Fernando para la ocasión. Había mucho que hacer en un viernes dedicado a los monstruos clásicos, esos que llevan quitando el sueño a muchos desde la infancia. Y, de nuevo, han vuelto a quedar claras las numerosas razones que convierten a La Isla en un referente provincial en cuanto a Halloween se refiere.

Las primeras actividades han comenzado en torno a las siete de la tarde, tanto en la alameda Moreno de Guerra como en el parque Almirante Laulhé. En la alameda abría sus puertas el Museo Viviente de los Monstruos, en el que los que dieron la bienvenida a los visitantes fueron los mismísimos Conde Drácula, Hombre Lobo, Monstruo de Frankenstein, Medusa y Momia. Personajes que, cada media hora y hasta la una de la madrugada, interactuaron y fueron los siniestros anfitriones de aquellos que se atrevían a adentrarse en sus dominios. En definitiva, una divertida actividad de corte familiar que fue el primer acierto de la extensa programación municipal de este viernes tan intenso.

Mientras tanto, en el parque Almirante Laulhé, y también a partir de las siete de la tarde, la parte más infantil de esta edición sacaba pecho bajo el título Halloween Kids: Bienvenidos al Hotel Terrorífico. Allí los protagonistas volvían a ser los vampiros, los licántropos y diversas criaturas conocidas por todos. Hasta medianoche está previsto que estén recibiendo jóvenes huéspedes este particular hotel.

Entre cementerios y calabazas iluminadas los más pequeños jugaban y se divertían mientras intentaban conseguir de sus padres un viaje más en algunas de las atracciones mecánicas instaladas en el parque para la ocasión. Los mayores, en cambio parecían más interesados en echar un buen vistazo al Mercadillo Noche de Brujas, cuyos puestos recorrían el paseo de la Virgen del Buen Fin.

Volviendo a la alameda, a las ocho de la tarde han comenzado las funciones en el Cine del Terror, que acogió un tematizado antiguo Cine Alameda que debutaba como espacio para Halloween. Sin duda, esta fue una de las actividades que mayor interés y expectación han causado. De hecho, al ser una experiencia inmersiva más intensa, la organización recomendaba que no participaran en ella menores de 12 años.

Las calles del centro, abarrotadas durante la noche del viernes. / Jesús Marín

Y lo cierto es que las expectativas se cumplieron, muchos han sido los que han guardado cola para dejarse guiar por unos acomodadores zombies en un recorrido cargado de sustos y proyecciones terroríficas. Los pases se han ido sucediendo cada media hora hasta la una y media de la madrugada.

Tampoco ha faltado a la cita la música gracias a Halloween, el musical familiar, una propuesta que se ha desarrollado en el atrio del Ayuntamiento a partir de las ocho y media de la tarde y que ha puesto en escena canciones y coreografías de personajes como Jack Skeleton o la Familia Adams. Un espectáculo que ha hecho las delicias de los más pequeños y que ha contribuido a llenar de clientela las terrazas de la plaza del Rey.

Por otra parte, el castillo de San Romualdo aprovechó la fiesta para actuar como escenario de la obra Doña Inés, guía espiritual de Don Juan, en la que la Asociación Cultural El Liceo de Aristóteles hace suyo el clásico de Zorrilla.

Halloween también está presente esta noche en el Bahía Sound, con un show encabezado por Omar Montes; en el centro comercial Bahía Sur y en barriadas como Bazán, Camposoto, Casería de Ossio y Huerta el Lolo.

En definitiva, las colas y las calle y terrazas llenas han vuelto a confirmar el éxito de un Ayuntamiento que apuesta por propuestas de carácter familiar para acercar este festejo a públicos de todas las edades.

El Cine Alameda debuta como espacio de Halloween. / Jesús Marín

Mucho que hacer para un sábado terrorífico

Hoy ofrecerán nuevos pases muchas de las actividades. Repetirán espacios y horarios el Museo Viviente de los Monstruos, ‘Halloween Kids: Bienvenidos al Hotel Terrorífico’, el Mercadillo de las Brujas y el Cine del Terror. Por otro lado, se sumarán nuevas citas a la programación. A las 18.00 y a las 18.30 horas se proyectarán en el Cine Alameda los trabajos participantes en el VIIICertamen de Cortos ‘90 segundos de terror’. Apartir de las 21.00 horas tendrá lugar en el parque Almirante Laulhé la popular Noche de las Calabazas. Y a las 22.00 horas la plaza del Rey será escenario para el concierto Halloween Candlelight, en el que un cuarteto de cuerda interpretará un repertorio a la luz de más de 3.000 velas.

Sábado, 1 de noviembre: la Noche de las Calabazas

Desde las 18.00 horas, en el antiguo Cine Alameda. Visualización de las obras que participan en el VIII Certamen de Cortos '90 segundos de terror'. Entrada libre hasta completar aforo.

De 19.00 a 01.00 horas, en la Alameda Moreno de Guerra: Museo Viviente de los Monstruos. Última oportunidad para vivir la experiencia completa del museo con sus ánimas guía. Actuaciones cada 30 minutos y pasacalles de monstruos a las 19.00 y a las 00.30 horas.

Última oportunidad para vivir la experiencia completa del museo con sus ánimas guía. Actuaciones cada 30 minutos y pasacalles de monstruos a las 19.00 y a las 00.30 horas. De 20.00 a 01.30 horas, en el antiguo Cine Alameda: Cine del Terror (para mayores de 12 años). Última oportunidad para disfrutar de esta experiencia inmersiva. Las plazas son limitadas, así que hay que recoger previamente -desde las 19.30 horas- la reserva. Se entregará una por persona. Los pases se realizarán cada 30 minutos siendo el último de ellos a las 01.00 horas.

(para mayores de 12 años). Última oportunidad para disfrutar de esta experiencia inmersiva. Las plazas son limitadas, así que hay que recoger previamente -desde las 19.30 horas- la reserva. Se entregará una por persona. Los pases se realizarán cada 30 minutos siendo el último de ellos a las 01.00 horas. De 19.00 a 00.00 horas, en el Parque Almirante Laulhé: Halloween Kids: Noche de las Calabazas & Concurso. Disfruta con unos personajes monstruosamente divertidos que te harán pasarlo de miedo. A las 21.00 horas celebra la tradicional Noche de las Calabazas: animación, coreografías, concurso y premios a las mejores calabazas. Trae tu calabaza y participa. Se premiarán tres categorías: la más creativa, la más terrorífica y la mejor realizada, esta última recibirá un premio de 200 euros. La entrega de premios es a las 22.30 horas en el escenario de Halloween Kids.

Disfruta con unos personajes monstruosamente divertidos que te harán pasarlo de miedo. A las 21.00 horas celebra la tradicional Noche de las Calabazas: animación, coreografías, concurso y premios a las mejores calabazas. Trae tu calabaza y participa. Se premiarán tres categorías: la más creativa, la más terrorífica y la mejor realizada, esta última recibirá un premio de 200 euros. La entrega de premios es a las 22.30 horas en el escenario de Halloween Kids. A las 22.00 horas, en la Plaza del Rey: Candlelight Halloween. Un cuarteto de cuerdas interpretará un programa musical bajo la luz de más de 3.000 velas. Una experiencia mágica y sobrecogedora para cerrar la noche.

Este sábado, más Halloween el Mercadillo de las Brujas en el Parque