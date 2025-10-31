Las actividades en el parque Almirante Laulhé abren el camino a un nuevo Halloween en San Fernando

La amplia programación municipal en torno a Halloween vivirá este viernes su día grande, con multitud de actividades que permitirán disfrutar de este festejo en familia a isleños y visitantes y que continúan haciendo de San Fernando una referencia provincial cuando se trata de vivir estos días tan especiales. Pero antes de echar el resto este fin de semana, el Halloween de San Fernando comenzó a abrirse camino el jueves en el parque Almirante Laulhé con la inauguración de 'Halloween Kids: Bienvenidos al Hotel Terrorífico' y el Mercadillo Noche de Brujas. Propuestas que hicieron que luciese abarrotado este espacio.

'Halloween Kids' es una de las principales apuestas infantiles dentro de la programación. En ella los más pequeños pueden visitar un hotel en el que se encontrarán e interactuarán con personajes como el Conde Drácula, el Hombre Lobo, la Momia, el Monstruo de Frankenstein o Quasimodo. Los niños y niñas además podrán adentrarse en un cementerio encantado o pasear entre calabazas iluminadas. Además, en el mismo entorno, las familias pueden disfrutar de diversas atracciones mecánicas, como coches de choque, un carrusel, una olla o un tren de la bruja, así como de diversos juegos de destreza. Estas propuestas permanecerán abiertas el viernes y el sábado desde las 19.00 horas hasta la medianoche.

Y sin salir del parque, el Mercadillo Noche de Brujas se extiende a lo largo del entorno del paseo de la Virgen del Buen Fin. En él se dan cita la artesanía, la gastronomía, los talleres, los pasacalles una exhibición de telas encantadas y un espectáculo de fuego. Este mercadillo estará abierto el viernes de 18.00 a 2.00 horas, el sábado de 12.00 a 2.00 horas y el domingo de 12.00 horas a cierre.

Por delante queda un fin de semana cargado de actividades para todos los gustos y en el que los más jóvenes serán los grandes protagonistas. Un Halloween en el que el parque Almirante Laulhé ha actuado como heraldo de lo bueno que queda por llegar.