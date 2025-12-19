San Fernando, a las puertas de un intenso fin de semana de vísperas de la Navidad
La Caravana Solidaria de los Reyes Magos volverá a recorrer las calles de la ciudad este sábado para terminar con una montaña de regalos en la plaza del Rey
Programación de la Navidad 2025 en San Fernando: fechas, horarios, espectáculos, mercadillo y actividades infantiles
El fin de semana previo al sorteo de la Navidad y a la Nochebuena contará en San Fernando con una intensa agenda de actos que brindará un ambiente de lo más festivos. A la programación, además, se sumará en la mañana del sábado una de las citas más vistosas de la fecha: la Caravana Solidaria de los Reyes Magos, que volverá a recorrer las calles de la ciudad a mediodía para terminar con una monumental montaña de regalos en la plaza del Rey. Todo a beneficio de la campaña Ningún niño sin juguetes. Esta actividad estaba previsto que se celebrara la semana pasada pero se tuvo que suspender a causa de la lluvia.
Además, la centrica plaza del Rey será el escenario esta tarde -a partir de las 18.30 horas- de la final del concurso de villancicos flamencos que organiza la peña Chato de la Isla. Y el sábado 20 habrá también una zambomba a partir de las 16.30 horas.
Los actos navideños, uno a uno
VIERNES 19 DE DICIEMBRE
- 10.30 horas. Plaza del Rey. Recogida de juguetes de la Asociación de Reyes Magos y Radio La Isla.
- De 18.30 a 20.30 horas. Atrio del Ayuntamiento. Final del 35º Concurso Provincial de Villancicos Flamencos por Navidad que organiza la peña Chato de la Isla.
SÁBADO 20 DE DICIEMBRE
- 12.00 horas. Caravana Solidaria de los Reyes Magos. Recorrido: avenida Constitución, Carretera de Camposoto, Voluntarios Realistas, Ponce de León, avenida Al Ándalus, Hornos Púnicos, León Herrero, Arenal, Isaac Peral y plaza del Rey, donde se recogerán los juguetes a beneficio de la campaña 'Ningún niño sin juguetes'
- De 16.30 a 19.30 horas. Plaza del Rey. Zambomba con las actuaciones de los grupos Jaleo y Compás, el coro Los Romeros y el coro La Fragua.
DOMINGO 21 DE DICIEMBRE
- De 12.30 a 13.00 horas. Plaza del Rey. Show infantil 'Las aventuras de Elfo Travieso'.
- 19.00 horas. Avenida Pery Junquera. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Concierto a beneficio de la asociación Calor en la Noche.
