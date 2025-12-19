San Fernando, a las puertas de un intenso fin de semana de vísperas de la Navidad

El fin de semana previo al sorteo de la Navidad y a la Nochebuena contará en San Fernando con una intensa agenda de actos que brindará un ambiente de lo más festivos. A la programación, además, se sumará en la mañana del sábado una de las citas más vistosas de la fecha: la Caravana Solidaria de los Reyes Magos, que volverá a recorrer las calles de la ciudad a mediodía para terminar con una monumental montaña de regalos en la plaza del Rey. Todo a beneficio de la campaña Ningún niño sin juguetes. Esta actividad estaba previsto que se celebrara la semana pasada pero se tuvo que suspender a causa de la lluvia.

Además, la centrica plaza del Rey será el escenario esta tarde -a partir de las 18.30 horas- de la final del concurso de villancicos flamencos que organiza la peña Chato de la Isla. Y el sábado 20 habrá también una zambomba a partir de las 16.30 horas.

Los actos navideños, uno a uno

VIERNES 19 DE DICIEMBRE

10.30 horas. Plaza del Rey. Recogida de juguetes de la Asociación de Reyes Magos y Radio La Isla.

De 18.30 a 20.30 horas. Atrio del Ayuntamiento. Final del 35º Concurso Provincial de Villancicos Flamencos por Navidad que organiza la peña Chato de la Isla.

SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

12.00 horas. Caravana Solidaria de los Reyes Magos. Recorrido: avenida Constitución, Carretera de Camposoto, Voluntarios Realistas, Ponce de León, avenida Al Ándalus, Hornos Púnicos, León Herrero, Arenal, Isaac Peral y plaza del Rey, donde se recogerán los juguetes a beneficio de la campaña 'Ningún niño sin juguetes'

De 16.30 a 19.30 horas. Plaza del Rey. Zambomba con las actuaciones de los grupos Jaleo y Compás, el coro Los Romeros y el coro La Fragua.

