Aplazada por la lluvia la presentación del cartel de la Navidad y la muestra artesanal de los belenistas en San Fernando

Las previsiones de lluvia que se manejan para la jornada de este viernes 14 han llevado a la asociación de belenistas El Redentor a aplazar los dos actos que tenían previsto para esta jornada, la inauguración de la muestra artesanal y la posterior presentación del cartel anunciador de la Navidad de San Fernando 2025.

Ambos iban a celebrarse en el Castillo de San Romualdo.

as previsiones meteorológicas, sin embargo, impiden la celebración del mercadillo en el patio interior, tal y como estaba previsto. De ahí que se haya puesto una nueva fecha sobre la mesa: se celebrará el viernes 21 de noviembre en el mismo horario -a partir de las 19.00 horas- y ubicación.

La presentación del cartel estará a cargo del ex presidente de la entidad belenista y actual presidente de la Federación Gaditana de Belenistas, Manuel Mendoza. La obra estará ilustrada El cartel que estará ilustrado con una fotografía de Andrés Quijano del belén de Juan de Dios Pavón con las figuras de Juan Antonio Jardines. Ha sido maquetado por la diseñadora Ana Morón, del equipo de diseño del Ayuntamiento de San Fernando.