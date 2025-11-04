Convocado el Certamen de Nacimientos para la Navidad de San Fernando

La Navidad va abriéndose paso poco a poco en San Fernando, como ponen de manifiesto ya algunas de las actividades que van apuntándose en la agenda.

Y como viene siendo habitual en estas fechas, la asociación de belenistas El Redentor ha convocado con la concejalía de Cultura el tradicional Certamen de Nacimientos, que cumple ya su 38ª edición en estas Navidades.

La cita, que forma parte de la tradición navideña de La Isla, ha cobrado un nuevo protagonismo tras la declaración por parte de la Junta de Andalucía del belenismo como Bien de Interés Cultural (BIC) con la tipología de Actividad de Interés Etnológico, un reconocimiento en el que tuvieron mucho que ver los belenistas de San Fernando y la asociación El Redentor, que se implicaron de manera especial en la petición.

Al igual que en sus últimas ediciones, el certamen distinguirá dos modalidades: una para comercios y entidades y otra para particulares.

Para cada uno de estos dos grupos se establece un primer premio dotado de 500 euros, un segundo de 450 y un tercero 400. Las cuantías económicas han subido este año 50 euros.

A estos premios se suman los patrocinados por diferentes firmas: Premio Viride 3D (primer premio: juego de 10 vasijas y 5 farolillos; segundo premio: juego de 5 vasijas y 5 farolillos; y tercer premio: juego de 2 vasijas y 5 farolillos, tanto particulares como entidades); el Premio Dragón Rojo al Belén Mejor Pintado (consistente en varios pinceles de modelismo, un set de pinturas y botes de efectos de terreno de modelismo); y el XXIII Premio Hermano Humberto Valencia al Nacimiento Clásico (construido a la antigua usanza, sin porexpán ni escayola, las figuras podrán ser de cualquier tipo). Este último premio, que concede la propia asociación belenista, consiste en un trofeo.

El fallo, para el 14 de diciembre

Las correspondientes solicitudes para participar en el Certamen de Nacimientos pueden presentarse con certificado digital a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de San Fernando o bien de modo presencial, en la Oficina de Atención a la Ciudadanía, en el Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes, de 9.00 a 13.30 horas (exceptuando festivos).

El plazo de admisión se cerrará el 28 de noviembre.

Los participantes en los apartados de entidades y comercios se comprometen a mantener necesariamente expuestos los nacimientos durante el período comprendido entre el 6 de diciembre y el 5 de enero, ambos inclusive, según las bases del certamen.

El jurado realizará las pertinentes visitas a los belenes participantes en la jornada del 9 de diciembre. El fallo se dará a conocer el día 13 junto al Belén Municipal que, por cuarto año consecutivo, se instalará en el salón de actos del Ayuntamiento de San Fernando y permanecerá abierto durante todas las fiestas.

La entrega de los premios concedidos, por otro lado, tendrá lugar el día 9 de enero de 2026 a las 20.00 horas, en el Castillo de San Romualdo.