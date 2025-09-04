San Fernando acogerá por primera vez el día 26 la Noche Europea de los Investigadores con más de 70 talleres

Con 72 talleres interactivos a pie de calle, la Noche Europea de los Investigadores saldrá por primera vez de las ciudades de Cádiz y Jerez para celebrarse en San Fernando el próximo 26 de septiembre entre las 18.00 y las 22.30 horas. Bajo el lema Mujeres y hombres que hacen ciencia para ti, la convocatoria auspiciada por la Universidad de Cádiz con la colaboración de la Fundación Descubre de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento isleño -que se suma a las actividades que ese día se celebrarán en ciudades de toda Europa- enarbola la bandera de la divulgación científica para dar a conocer a la sociedad qué hacen sus investigadores e intentar romper esa barrera que separa a la mayoría de los ciudadanos de las investigaciones que desarrolla la comunidad científica de su entorno más próximo.

"Lo que hacemos es sacar la Universidad a la calle", ha precisado el rector de la UCA, Casimiro Mantell, durante el acto de presentación de la Noche Europea de los Investigadores, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de San Fernando y que ha contado también con la presencia de la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, y de la alcaldesa isleña, Patricia Cavada, quienes han incidido especialmente en la singularidad e importancia de esta cita, que se celebrará justo después de la fiesta local del 24 de Septiembre.

Habrá además actividades previas y una docena de talleres en centros educativos que acompañarán a esta iniciativa, aunque el plato fuerte serán esos 72 talleres que se llevarán a cabo en la plaza del Rey. "Sacamos prácticamente a todos nuestros grupos de investigación a la calle con una vocación de responsabilidad social", ha explicado el rector de la UCA, que se ha referido a esta Noche Europea de los Investigadores como una jornada clave dentro de esa actividad de divulgación y cultura científica que se lleva a cabo a lo largo de todo el año.

Las propuestas y talleres abarcarán todos los campos del conocimiento, desde las humanidades a las ciencias experimentale o las ciencias de la salud. Habrá así actividades en las que se podrán conocer las investigaciones que en la UCA se llevan a cabo en la lucha contra el cáncer, el cambio climático, la protección de los océanos, el desarrollo de ciudades inteligentes y climáticamente neutras o la salud del suelo y los alimentos, entre otras muchas.

En esta ocasión, ha explicado Mantell, el enfoque está especialmente relacionado con el Horizonte Europa, el programa marco de investigación e innovación (I+I) de la Unión Europea para el periodo 2021-2027.

Los talleres, además, serán totalmente libres de manera que no será necesario inscribirse previamente. "Cualquier ciudadano que pase por la plaza del Rey podrá participar", ha detallado el rector. Ese es, precisamente, el espíritu de la Noche Europea de los Investigadores. Y aunque la iniciativa pretende siempre alentar la vocación científica entre los más jóvenes, no hay límite de edad. Todos sin diferencia están llamados a disfrutar y a dejarse sorprender por estas actividades de divulgación científica en las que la UCA mostrará de primera mano su trabajo de investigación.

Sacar la iniciativa de Cádiz y Jerez, "todo un acierto"

Durante el acto de presentación de la Noche Europea de los Investigadores -que han respaldado también el nuevo delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio Hormigo, y la concejala isleña de este área, Pepa Pacheco, así como una nutrida representación del equipo de la UCA que se encarga de coordinar estas actividades- la delegada del Gobierno andaluz, Mercedes Colombo, ha afirmado que imprimir un carácter itinerante a esta iniciativa, que por primera vez saldrá de las ciudades de Cádiz o Jerez, supone "todo un acierto" para dar a conocer la actividad de los investigadores. "La investigación es un motor esencial para esos avances científico y tecnológicos que se hacen desde nuestra tierra y por ello, desde la Junta, lo ponemos en valor", ha apuntado al referirse a esta iniciativa en la que -ha apuntado- participan 370 investigadores.

Colombo, del mismo modo, ha aludido a proyectos que ponen de manifiesto esa apuesta del Gobierno andaluz por la investigación como el Centro de Fabricación Avanzada, que se inaugurará en septiembre y en el que se ha trabajado de la mano con la UCA.

Por su parte, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha aludido a esa larga e histórica tradición que desde siglos atrás vincula a la ciudad con la ciencia y la investigación gracias a la Armada y la construcción naval -desde el Observatorio de Marina y el cálculo de la hora hasta la botadura del submarino de Isaac Peral- y que continúa hoy con iniciativas como el Navantia Training Centre (NTC) o el Centro de Excelencia de Sistemas Navales que próximamente se pondrá en funcionamiento los astilleros de Navantia en La Isla. "San Fernando está reconocida, además por el Ministerio de Ciencia e Innovación como Ciudad de la Ciencia e Innovación desde el año 2022 y formamos parte de la Red Innpulso", ha recordado la regidora isleña, que se ha referido también al importante papel de la ciencia "en el momento en el que las ciudades nos enfrentamos a los grandes retos y a los desafíos más importantes".

La Noche Europea de los Investigadores -ha puntualizado- "hará posible que la investigación y la ciencia llegue a la ciudadanía y llegue a nuestros vecinos, a los más jóvenes, para que se contagien y tomen conciencia de su importancia que tienen para el futuro".