Casimiro Mantell, rector: "Hemos doblado las horas de docencia sin coste para hacer más grande la Universidad de Cádiz"

Pregunta.-Termina aquí su segundo curso académico como rector y entiendo que el primero que planifica completo ¿Cómo ha sido en líneas generales?

Respuesta.-Estamos en el 25% de nuestro mandato, queda todavía el 75%. Estamos satisfechos con este primer curso que planificamos completamente y cuando entramos empezamos a hacer modificaciones de cómo organizar el profesorado y otras muchas cuestiones. El curso se ha desarrollado bien, pero ha sido un curso duro, complicado, porque el año pasado cerramos en déficit. Era un curso en el que teníamos que implantar nuevas titulaciones. De hecho empezamos ahora en septiembre con nueve nuevas titulaciones y toda la documentación y todo el material se ha tenido que preparar durante este curso y teníamos que garantizar que se pudieran impartir. Hemos puesto al profesorado a dar el doble de clases que las que daban antes de que yo entrase. Y eso ha sido muy duro. Y si podemos llegar a impartir estas nuevas titulaciones y a hacer la propuesta que hemos hecho ha sido gracias a esto. Porque si económicamente no puedes crecer, no puedes contratar a más personal. La única forma de meter 21 nuevas titulaciones más las dos que hemos pedido es que la gente trabaje más.

P.-¿Y qué acogida ha tenido?

R.-No ha sido sencillo. Lo hemos tenido que llevar a dos Consejos de Gobierno y finalmente se aprobó por mayoría, no por unanimidad.

P.-Pero si han tenido que trabajar más habrán tenido que pagar las horas extraordinarias…

R.-No, lo hemos hecho multiplicando por dos la docencia. Hemos tenido pancartas en el Consejo de Gobierno contra esa propuesta, he tenido que retirar puntos y negociarlo con los sindicatos y finalmente tuvimos el apoyo de uno de ellos. Porque la cuestión era: o hacemos esto o las titulaciones no se pueden dar. Lo explico: tenemos una figura muy precaria, que es la del sustituto, que da 240 horas de clase y cobra poco y lo queremos sustituir por un profesor que tiene una proyección, una continuidad, que es más estable, que es el profesor ayudante doctor, que cobra unos 15.000 euros más, pero que da menos clases: 180 en vez de 240 ¿Cómo lo consigo? Aumentando la docencia de todos de forma que genero hueco y puedo sustituir uno por uno, no uno por uno y medio. Si queríamos dar todas esas nuevas titulaciones y quitar ese profesor sustituto en favor del profesor ayudante doctor la única opción que tenía era multiplicar por dos la docencia. Cuando yo entré el límite mínimo de docencia estaba en 80 horas y ha pasado a ser de 160. Hubo una central sindical que estuvo de acuerdo, lo llevamos a Consejo de Gobierno y conseguimos aprobarlo. No ha sido sencillo que la comunidad universitaria haya asumido esto, pero gracias a esto podemos tener una oferta de titulaciones que vamos a implantar el año que viene y a lo largo de los próximos años. Han sido necesarias reuniones que han durado hasta cuatro horas... Hacer la Universidad más grande sin incrementar los costes de personal no ha sido para nada sencillo. Nos ha costado mucho trabajo. Y eso se lo agradezco enormemente a toda la comunidad universitaria, porque ha puesto por delante el interés de la Universidad por dar un mayor servicio al interés personal.

P.-¿Se han cumplido los objetivos prioritarios que se marcó?

R.-Mi visión de Universidad es aumentar nuestra labor social y esta labor social está directamente relacionada con la formación y uno de los retos que teníamos era que nuestra Universidad creciera en formación, en la impartición de títulos. Entiendo que si un estudiante nace en la provincia de Cádiz y no tiene capacidad de irse a otra provincia a estudiar, la clave es tener una oferta formativa muy amplia. Por lo tanto, uno de los retos era aumentar esa formación. Había sobre la mesa 21 nuevos títulos y hemos planteado dos grados más y los estamos consiguiendo. Al contrario que a otras universidades en Andalucía, a nosotros no nos han rechazado ninguna, entendiendo que lo que ha pasado en Granada, en Sevilla, Jaén y Málaga no deja de ser una aberración.

El rector de la Uniersidad de Cádiz, durante la entrevista. / Jesús Marín

P.-Este curso le hemos visto criticando duramente la falta de financiación por parte de la Junta de Andalucía y manifestándose en demanda de mejores condiciones laborales ¿Está siendo ahora la Junta más implacable que nunca con la universidad pública?

R.-Para decir nunca antes habría que tener un histórico que yo no tengo, pero le explico como lo veo actualmente. El reto que teníamos de poner en marcha nuevas titulaciones y de combatir la precariedad se resuelve de dos formas: la más sencilla para nosotros es que nos incrementen la financiación, pero cuando no llega más dinero y cerramos en déficit sin gastarnos el presupuesto, que después de ciertas modificaciones, gastamos entre un 90% y un 95%, y aun así entramos en déficit. Hay un indicador que es la financiación por estudiante, que consiste en dividir el dinero que te llega de la Junta por cada estudiante. De las diez universidades andaluzas, la de Cádiz es la cuarta peor financiada. Por debajo de nosotros solo están Málaga, Almería y la Pablo Olavide. Y la diferencia está en el orden de 2.000 euros por estudiante. Hay una dispersión importante. Estamos reclamando que eso se nivele. Si la UCA se pusiera al nivel de las que están mejor recibiríamos una cantidad lo suficientemente importante para resolver estos problemas. Estamos negociándolo.

P.-¿A cuánto toca cada estudiante de la UCA?

R.-Estamos en 6.500 euros, cuando la mejor financiada está a 8.000 y la peor financiada en 6.000. Si la UCA fuera de las mejor financiadas tendrían que entrarnos 30 millones de euros más. Creo que es bueno que la opinión pública sepa que el esfuerzo que ha hecho el personal de la Universidad de Cádiz es el que ha hecho posible que salgamos adelante. Y eso lo agradezco profundamente. Había que dar más clases y así se ha acordado y se ha asumido. Tenemos un máximo de 240 horas lectivas de las que se descuentan las dedicadas a otra actividad. El límite inferior era de 80 y lo hemos subido a 160. No es exactamente que todo el mundo dé el doble de clases, pero sí que se han doblado las mínimas que podías dar. Obviamente, esto no ha sido popular.

P.-Hace unos días también denunció usted que la Junta de Andalucía está concediendo a universidades privadas titulaciones que se les niega a las públicas…

R.-Esto ha pasado en Granada, con Ingeniería Biomédica, que se ha concedido a una privada después de que se les denegase a varias públicas…

P.-Disculpe que insista: ¿Está siendo ahora la actitud de la Junta con las universidades públicas peor que antes?

R.-Ya le digo que el histórico no lo conozco. Pero en el año y medio que llevo se empezó trabajando de manera muy cordial. Yo empecé teniendo reuniones para el tema de la LUPA (Ley para las Universidades Públicas de Andalucía), se llegaron a acuerdos con la Junta de Andalucía para subidas salariales, por ejemplo, la carrera horizontal y el complemento autonómico, cuestiones que eran bastante importantes. El problema surgió cuando esos acuerdos no vinieron acompañados de la necesaria inyección de capital. Es decir, se acuerda con la Junta de Andalucía una subida salarial, pero no va acompañada de un ingreso. Y ahí es donde empezó la discrepancia. Y seguimos en ella. Llegamos a negociar incluso un acuerdo con la Junta en el que participó el presidente y es verdad que el contacto se ha retomado, pero estamos en el mes de julio y todavía no hay acuerdo.

P.-¿Hace falta un cambio drástico en la Consejería?

R.-Yo creo que hace falta un cambio de actitud. El desequilibrio que hay de financiación por estudiante, que es muy importante, lo tiene que reconocer la comunidad autónoma. Hace un mes tuvimos una reunión en la que nos daban esos datos que ya manejábamos. Ahora es necesario que ponga la financiación necesaria para reconocer ese desequilibrio. Y no puede poner esa financiación a las universidades que le hacen falta quitándosela a las otras. Mi objetivo es estar igual que la mejor financiada. Lo que estamos proponiendo es que ponga una financiación de nivelación para alcanzar ese equilibrio.

P.-A estas alturas ¿estaría más cómodo con otro consejero, quizá?

R.-Yo he tenido alguna discrepancia con el consejero, que se hizo pública, y que luego se corrigió. A este consejero lo conozco desde hace muchos años y siempre he tenido que adaptarme a las personas con las que tengo que trabajar. Sí que es verdad que hay elecciones de aquí a nada y me imagino que habrá cambios. Pero no me gusta personalizar. Tenemos que trabajar en los entornos que estamos e ir alcanzando los mejores acuerdos posibles.

Otro momento de la entrevista con Casimiro Mantell. / Jesús Marín

P.-En la entrega de los Premios a la Implicación Social de la UCA animó usted al alumnado, a los emprendedores y a las empresas a ser rebeldes ¿Es usted un rector rebelde?

R.-Se me ocurren las cosas en las que soy rebelde pero no se las voy a decir porque no quiero que se note, pero sí que es verdad que cuando me ponen la mano intento coger el brazo. No sé si eso es un acto de rebeldía ¿Rebelde en que mejore mi universidad? Sí, totalmente. ¿En insatisfacción con lo que tiene mi universidad? Sí ¿En qué quiero lo mejor para la Universidad de Cádiz? También ¿Y en qué lo reclamo cada vez que voy a una reunión? Pues sí. No me conformo. Tengo un problema personal y es que soy un poco inconformista y que cuando consigo una cosa estoy pensando en la siguiente. Hoy, después de un año y medio de trabajo, por fin inauguramos una sala de exposiciones permanente en el Reina Sofía, en el Rectorado. Pues eso ya no me genera ningún tipo de satisfacción ¿por qué? Porque ya estoy pensando en el siguiente paso. Son muchas cosas las que tenemos que hacer y la satisfacción la encontrará uno cuando haya terminado y mire para atrás y vea las cosas que se han conseguido. Estoy satisfecho de que todas las titulaciones hayan llegado positivas y sin problemas, que los ha habido con la Agencia de Calidad, que no ha estado funcionando bien engrasada con eso. Podíamos estar peor.

P.-Ya el próximo curso empiezan nueve nuevas titulaciones y están pedidas otras dos, Farmacia y Comunicación Audiovisual ¿Veremos en algún momento a estudiantes de Farmacia en Valcárcel?

R.-Ojalá. El alcalde ha estado esta mañana aquí [por el jueves] a quien le agradezco enormemente que hay venido a la inauguración de la exposición y ha firmado en el libro de honor… desde que entré hasta ahora no había habido ocasión de que viniera por aquí, por el Rectorado, que es un edificio cedido por el Ayuntamiento a la Universidad de Cádiz y para mí ha isdo un placer que haya venido. Con él la relación es magnífica y con lo de Valcárcel, todos estamos haciendo las tareas que nos pusimos. Mi tarea era generar una actividad académica nueva en la ciudad de Cádiz con nuevos estudiantes, que no fuera un problema, con un número sostenible y fuese creciendo poco a poco , que diera plazo para que se arreglase el edificio. El alcalde empezó a trabajar con lo de la plazoleta y la urbanización dela zona y Diputación para arreglar el edificio. Todos vamos en plazos y todo es lo adecuado. El objetivo es que este año comience a haber andamios en Valcárcel. Hoy lo ha dicho el alcalde. Y nosotros hemos enviado a la memoria de Farmacia. Ojalá. Pero Valcárcel es un edificio mucho más grande y estamos buscándole algún uso más y tenemos que ir cuadrando.

P.-¿Qué otras necesidades tiene el campus de Cádiz?

R.-En el Campus de Cádiz no tenemos una biblioteca central con un edificio singular y las tenemos en el resto de los campus. Aquí nuestra biblioteca está en el Andrés Segovia, un edifico un poquito oscuro, perdido, que aloja también a la investigación biomédica. El Inibica está ahora en proceso de acreditación y se acredita será un excelente noticia para la UCA y para la provincia de Cádiz. Tampoco tenemos un auditorio grande en el campus. El aula más grande es el Aula Magna de Filosofía y Letras, con algo más de 300 plazas, y se nos queda pequeña la mayoría de las veces. Tenemos problemas dispersión de toda la parte de internacionalización. El Vicerrectorado está en el Hospital Real, el Centro Superior de Lenguas Modernas y toda la formación en idiomas está en la calle Ancha. No tenemos la Oficina de atención al estudiante Erasmus ubicada en un sitio adecuado…. Todas esas cosas son las que tenemos que ir moviendo y ahí es donde estamos trabajando con el alcalde. Valcárcel es una pieza más, pero hay otras que podemos ir moviendo. Filosofía y Letras tiene problemas de espacio y estamos buscando alguna fórmula para solucionarlo. Yo me he comprometido con mi Consejo de Gobierno en rediseñar el campus de Cádiz en el momento que tengamos todas las piezas. Es decir, cuando Valcárcel se materialice y veamos cómo se puede adaptar el Andrés Segovia. También he solicitado un informe sobre cómo van las residencias. Es importante saber si hay necesidades o si estamos ante una burbuja. Se está terminando una en Simón Bolívar y hemos firmado un convenio con una empresa que va a construir otra en Zona Franca, con 300 plazas. El informe ya está en manos de mi director general de relaciones Institucionales y cuando lo lea tomaremos una decisión.. Con eso y con lo que podamos negociar con el Ayuntamiento y conveniar con ellos, replantear este campus.

P.-Entre los títulos ya aprobados hay dos directamente relacionados con el mar: uno de Economía Azul y otro de Logística Portuaria, ambos ligados a SEA-EU, y un tercero de Organización Sostenible de Empresas, ligado también a la alianza europea ¿Seguirá conservando la UCA el liderazgo de la Universidad Europea de los Mares?

R.-Estamos en un momento delicado. La semana que viene voy a Gansk porque tenemos que empezar a hablar de que en febrero tenemos que presentar el informe final del SEA-EU 3.0. Va muy bien, la relación entre todos los socios es magnífica, pero tenemos que presentar un nuevo proyecto y si nos lo dan, la seguiremos liderando. Tenemos que decidir si incorporamos a alguna universidad europea más y no tenemos representantes del Mar Negro ni del Egeo. Quizá alguna universidad de Rumanía y Grecia podría ser interesante. Y también estamos fomentando la concentración de eventos masivos en cada una de las universidades, con temáticas específicas. Nosotros queremos que en el Innovazul del año que viene, que seguiremos trabajando con Zona Franca, haya una parte en inglés y aprovechar el SEA-EU para internacionalizar este evento. Nápoles se está enfocando en lo cultural, Split hacia la parte deportiva y Gansk, hacia la oceanográfica. Vamos a intentar en las ciudades macroeventos a los que vengan todos los socios e investigadores. Y queremos que el Blue Zone Forum Innovazul del año que viene tenga una componente internacional dentro del SEA-EU. Creo que hay que ser ambicioso en eso.

P.-Cuatro de los nuevos títulos tienen carácter internacional ¿Reforzará la UCA la captación de estudiantes comunitarios y de terceros países?

R.-Hemos tenido que salir del Distrito Único Andaluz, que gestiona el sistema de títulos y establece un plazo para extranjeros y otro para andaluces, para que se nos permita que entren en igualdad de condiciones estudiantes de cualquier parte del mundo. El plazo de matriculación está abierto y están llegando estudiantes del resto de la Unión Europea, de España y hasta de Pakistán. Entre ellos destacaría el Máster en Logística Portuaria, enmarcado dentro del SEA-EU.

P.-¿Dónde se impartiría el de Comunicación Audiovisual?

R.-En Jerez. En la propuesta de hace año y medio iban dos grados para Puerto Real y otros dos para Algeciras. Por eso en esta ocasión pedimos para Cádiz y Jerez. Procuramos equilibrar la oferta de todos los campus porque eso es importante para las ciudades. La relación con los Ayuntamientos está siendo muy buena. El replanteamiento de Cádiz lo estamos haciendo mano a mano con el alcalde, en Puerto Real hay una conexión magnífica, con las bodegas que nos han donado y que espero que los cursos empiecen pronto. La relación con la alcaldesa es espectacular también. Y con la de Jerez, también.

El rector de la UCA, Casimiro Mantell. / Jesús Marín

P.-¿Cómo ha arrancado el Programa de Microcredenciales para mejorar la formación de los profesionales de diversos sectores?

R.-Tiene muchas posibilidades, pero la clave es llevarlo a los profesionales, aunque también se puede orientar a desempleados en búsqueda empleo o para estudiantes recién egresados a quienes les falta algún tipo de competencia. Está funcionando muy bien. Creo que hemos sacado más de veinte microcredenciales y algunas tienen un éxito tremendo, como una en el sector de la abogacía, para temas de mediación entre magistrado y personal judicial, y estamos trabajando ya en la siguiente edición. Es verdad que empezó a rodar con dificultades porque tuvimos que renunciar a una ayuda de un millón de euros por los requerimientos de justificación que nos hacían que nos llevaba a que al año no pudiésemos cumplir con unos requisitos muy exigentes y lo habríamos tenido que devolver con intereses. Entonces optamos por renunciar a la ayuda y poner una cantidad de fondos propios destinada a becas para personas desfavorecidas, algo más de 190.000 euros. A esa ayuda tuvimos que renunciar todos los rectores de las universidades públicas andaluzas. Pero el programa está en marcha y estamos cumpliendo con nuestra labor.

P.¿Cómo va la 75º edición de los cursos de verano? [Esta entrevista se realizó el jueves 10 de julio]

R.-Viento en popa a toda vela. Estamos teniendo un número de matriculaciones que están superando todas las expectativas. Estamos muy contentos. La inauguración fue espectacular, con Pasión Vega, que además de buena cantante es una excelente persona. Siempre empezamos con una conferencia, el año pasado de Miquel Roca, que estuvo genial, pero no es lo mismo. Creo que ha sido un acierto. Los cursos están llenos todos y el cartel de Cecilio Chaves promocionando la exposición ha quedado genial. Todo perfecto. Ya pensando en los de Jerez, que son una novedad, los primeros que impartimos allí.

P.-Lo que no ha habido ha sido un acto institucional concreto de celebración del 75 aniversario...

R.-Somos poco institucionales. Lo estamos celebrando en gotitas. Con el espectáculo de Pasión Vega, con la exposición en la verja del muelle. Yo soy más de actos de cara al público que de inauguraciones solemnes y creo que está quedando bien así.

P.-La Universidad sigue funcionando en verano…

R.-Cerramos en agosto, pero he pedido permiso para que la exposición de Cecilio Chaves siga abierta en el Rectorado. Esto se hizo con motivo de la crisis por razones de ahorro energético y se ha mantenido. Pero ya por una cuestión de organización. En julio se mantiene en activo, pero cerramos en agosto. Pero es una cosa que me preocupa porque tenemos un potencial importante para traer a estudiantes de fuera, especialmente de Estados Unidos para aprender el español. Ya le he pedido a la gente de Internacionalización y de Estudiantes que, por ejemplo, el Colegio Mayor esté abierto y que tengamos algunos edificios para dar ese servicio. Este año no hemos llegado pero espero que el año que viene lo podamos hacer. Estamos en una zona maravillosa de la ciudad y esto no puede estar cerrado todo el mes de agosto. Si en Valcárcel podemos tener algo de internacionalización y toda la parte de lenguas modernas.

P.-¿A dónde se va de vacaciones el rector de la UCA?

R.-Pues mire, este año voy a ir a la Costa de la Luz... Me voy a quedar por aquí, no voy a ir muy lejos. Tengo un campito en Chiclana y cuando puedo me escapo y allí me desconecto y descanso… me doy unas palizas allí con la zoleta, quitando hierbas… y eso me relaja una barbaridad…