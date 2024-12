Alerta en la UCA: una situación económica "terrible" por impagos de la Junta de Andalucía

Alarma en la Universidad de Cádiz. El rector, Casimiro Mantell, ha alertado de un escenario económico "terrible" a cuenta de los impagos de la Junta de Andalucía que están reclamando todas las universidades públicas autonómicas. El retraso que acumula el gobierno andaluz en el pago comprometido ha provocado en la universidad gaditana una situación de "incertidumbre tremenda" respecto a la viabilidad económica no sólo del ejercicio actual, sino del próximo año. Hasta tal punto, que el rector ha reconocido que puede tener consecuencias en la plantilla de la UCA.

"La palabra es incertidumbre. Efectivamente nos llega buena noticia de que hay un intento y una negociación y una búsqueda de poder resolver el problema (por parte de la Junta); pero sí que es verdad que, hasta que no lo tengamos resuelto esa incertidumbre se mantiene y tenemos que esperar que vayan pasando los días y que lo antes posible lo podamos resolver, porque efectivamente nuestras áreas de economía están como locas y el personal de la comunidad universitaria está expectante, porque hay acuerdos firmados de mejoras salariales para distintos colectivos, que ahora mismo difícilmente podemos aplicar con lo que nos está llegando o lo que tenemos actualmente de la Junta de Andalucía", ha aseverado Mantell.

¿Afectaría esta situación a un futurible recorte de plantilla o de líneas de investigación? Es la pregunta que se le ha hecho expresamente al rector gaditano, que respondió de manera contundente: "Sí, te lo puedo decir con toda claridad".

La situación actual de la UCA reflejaría un déficit de 10 millones de euros, según ha avanzado el rector que hace unos días le trasladaba la gerente de la UCA. Todo ello, pendiente de recibir las partidas económicas que dependen de la Junta de Andalucía, que supuestamente están confirmadas desde el pasado mes de mayo, y que a falta de menos de un mes para finalizar el año aún no se han recibido. "El principal problema que tenemos los rectores es que tenemos una incertidumbre tremenda para terminar el año, porque no sabemos cómo lo vamos a terminar", ha intentado explicar Casimiro Mantell, que ahondó al respecto refiriéndose a notas de prensa enviadas por la Junta que hablan de superavit de las universidades; "pero claro, superavit hay si aparecen todos los ingresos previstos, y a día de hoy no sabemos si van a llegar todos".

Más problemas para 2025

Más allá del 31 de diciembre y del incierto horizonte que a día de hoy tiene la UCA, al igual que el resto de universidades públicas andaluzas que esta semana se han reunido en la capital gaditana y que anuncian una comparecencia conjunta para este próximo martes, Casimiro Mantell ha querido poner también el acento en el año 2025, para el que también asoma "una incertidumbre enorme".

"Todo lo que no se pueda terminar este año, se multiplica el año que viene; es decir, lo de este año se multiplica prácticamente por dos, ese déficit que podamos tener si esto no se corrige este año haría que el presupuesto del año que viene fuera terrible, que es la expresión que me dijo mi gerente cuando estábamos haciendo el presupuesto", ha confesado el rector visiblemente preocupado.

Ante esta situación, la UCA ha empezado ya a trabajar las previsiones más negativas y las más positivas; insistiendo el rector en que si la situación no cambia en los próximos días "esto puede afectar a las plantillas, a la docencia que imparte cada profesorado, como estoy hablando con gente de mi equipo y estoy trasladando a los equipos de canales, a las direcciones de centro, o a los directores de departamentos". "La situación no es sencilla", ha reafirmado Mantell, que al mismo tiempo avisa de que este panorama tan negativo "se puede arreglar en un segundo, podemos tener un cambio de repente de situación, porque de repente lleguen los fondos y la situación se arregla; pero es verdad que a la altura que estamos del mes de diciembre, pues nos genera una incertidumbre enorme".

Unión de los rectores

Por todo ello los rectores de la pública de Andalucía se han reunido a Cádiz para reclamar a la Junta que abone las cantidades económicas que aseguran están comprometidas desde junio y que no llegan estando ya en diciembre. Una partida global que elevan hasta los 50 millones de euros.

"El problema es que estamos actuando en un escenario de incertidumbre enorme, en el que las universidades tenemos que retener la ejecución de crédito, porque si no, no sabemos si vamos a llegar a fin de año, y eso es una realidad", ha explicado el rector de la Pablo de Olavide y portavoz de los rectores andaluces, Francisco Oliva, que ha querido especificar que la retención de crédito. "significa que no podemos ejecutar determinados gastos en favor de la universidad, ni más ni menos; gastos de todo tipo, en beneficio de la comunidad, en beneficio de arreglar edificios, etcétera".