San Fernando se pone ‘cookie’ y le echa dulce al verano

Lucía (en el centro de la imagen), junto a sus hermanas Yolanda (a la izquierda) y Marta (a la derecha).

Muchas veces las mejores historias empiezan un poco por casualidad. Y eso fue lo que le pasó a la isleña Lucía Molina Vallejo con su nuevo negocio: ‘La Cookitería’. Este establecimiento abrió sus puertas hace apenas dos meses, el pasado 16 de junio, en el número 1 de la calle San Rafael, una de las principales arterias comerciales de San Fernando.

Hace ya casi tres años, esta repostera decidió emprender en Sevilla, donde lleva residiendo más de una década. Allí, nada más concluir su formación en la escuela de hostelería Cookstorming, abrió ‘Las Tartas de Lucía’, un establecimiento situado en la zona de Sevilla Este cuyo punto fuerte es ofrecer a la clientela tartas personalizadas.

El éxito de este primer negocio animó a esta emprendedora a pensar en nuevos retos y lo cierto es que llevaba ya un tiempo dándole vueltas a la idea de abrir un segundo local, dedicado esta vez a las cookies, esas deliciosas galletas de origen norteamericano que a todo el mundo gustan. Y ahí es donde entró en juego la casualidad. “Mi hermano Chema quería montar una librería y me pidió que echara un vistazo a este local. Él lo encontraba demasiado pequeño, pero mi marido lo vio claro: este era el lugar idóneo para que ‘La Cookitería’ echase a andar”, explica Lucía. Y el resto es historia.

Lo cierto es que basta con pasar por delante de la tienda para comprobar que la apuesta le ha salido bien a esta inquieta repostera. Lo habitual es que frente a ‘La Cookitería’ se formen a diario largas colas de personas esperando pacientemente para llevarse a casa estas deliciosas galletas. Los rostros de los clientes a la salida confirman un veredicto unánime: la espera vale (y mucho) la pena.

Las colas son habituales frente a la fachada del negocio. / Antonio Zambonino

Lucía aclara que no hay secretos para este éxito y que ‘La Cookitería’ marca la diferencia gracias a la gran calidad de las materias primas empleadas en la elaboración de sus productos y en la enorme variedad que ofrecen en sus vitrinas. No en vano, esta emprendedora aclara que cada semana se idean y cocinan al menos dos nuevas recetas. “Afortunadamente, cada día agotamos existencias y vendemos una media de 500 cookies. No escatimamos en materia prima y lo artesanal se nota en el sabor”, subraya la repostera.

La variedad expuesta en las vitrinas siempre sorprende a la clientela. / Antonio Zambonino

Entre las favoritas de la clientela se encuentran las cookies de happy hipo, pistacho o chocolate Milka. Todas ellas unas auténticas superventas. Como era de esperar, la gente va probando nuevos sabores, pero también permanece fiel a otros. “Sólo tenemos palabras de agradecimiento para nuestros clientes. Triunfar en mi tierra y ver estas colas cada día ha sido algo muy especial y nos ha dado incluso algo de vértigo”, recalca la empresaria.

Y además todo queda en familia en esta nueva aventura empresarial. Lucía reparte sus quehaceres entre sus negocios de Sevilla y San Fernando, pero ‘La Cookitería’ siempre está en buenas manos: las de sus hermanas, Yolanda y Marta, que se encargan de atender el establecimiento y gestionar sus redes sociales.

Lucía, mostrando una cookie de pistacho, una de las más vendidas. / Antonio Zambonino

Las expectativas son tan buenas que la repostera ya piensa reforzar la plantilla para mantener el negocio abierto al público todos los días de la semana, ya que actualmente sólo descansan las mañanas de los lunes, las tardes de los sábados y los domingos.