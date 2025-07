La hostelería de San Fernando cierra "un julio espectacular" logrando captar al turismo y prevé "un agosto aún mejor"

Hay ganas de disfrutar a la fresquita de todo lo bueno que ofrece la hostelería isleña. Si bien durante las horas de sol y mayor calor muchos bares y restaurantes isleños registran menos clientela, basta con echar un vistazo a sus terrazas pocas horas después para comprobar como éstas lucen llenas durante las últimas horas de la tarde y por las noches, cuando las temperaturas son más agradables. En estas noches de verano en buena parte de los establecimientos hosteleros de la ciudad no cabe un alfiler y en muchos otros es imposible cenar si no se ha reservado antes, tal y como apuntan muchos profesionales de este gremio.

Está a punto de concluir un mes de julio espectacular y las expectativas para agosto están aún más altas. En este balance y estas previsiones coinciden tanto la Asociación de Comerciantes, Hosteleros e Industrias de San Fernando (Acosafe) como la Asociación Isleña de Hostelería (Asihtur).

El presidente de Acosafe, Manuel Luna, ha mostrado su satisfacción ante el buen rendimiento de la hostelería isleña y ha incidido sobre cómo este gremio ha logrado captar al turismo. “Ha sido un julio espectacular. Se han registrado llenos cada tarde y cada noche y el ambiente de tardeo y terraceo ha sido enorme. Además se ha advertido un incremento considerable de turistas entre la clientela, principalmente de gente de otros puntos de España que disfrutan de nuestra ciudad”, señala el responsable de esta asociación.

“Se ha producido un claro punto de inflexión en la hostelería isleña y desde hace ya varios años la calidad de la oferta ha crecido mucho, atrayendo a gente de fuera y afianzando al cliente local para que se quede aquí”, continúa Luna.

Por su parte, el presidente de Asihtur, Juan López, también celebra y reconoce la frenética actividad de la hostelería isleña durante este verano. “Hay ganas de disfrutar de La Isla y de su hostelería y son muchos los que visitan nuestros bares y restaurantes en compañía de amigos y familiares durante sus vacaciones y en los meses estivales”, detalla el responsable de este colectivo.

Por otro lado, López, explica que esta gran afluencia, lamentablemente, no se corresponde con las ganancias finales de este gremio. “Las horas y horas de trabajo no se ven recompensadas en su justa medida. Y eso es así porque los hosteleros debemos de asumir unso costes cada vez más altos de las materias primas y unos impuestos que no dejan de crecer. Por lo tanto, el margen de ganancias se ve drásticamente reducido”, indica el presidente de Asihtur.

Asignaturas pendientes para el comercio

El presidente de Acosafe aclara que este balance y estas previsiones tan halagüeñas para la hostelería tristemente no se ven trasladadas al comercio local. De esta manera, explica Luna, en torno al 80% de los asociados califican en el mejor de los casos de “regular” lo que va de este verano.

En este sentido, apunta Luna, el principal reto está en hacer más visible y agradable para el visitante el comercio tradicional y el centro comercial abierto de San Fernando. Y para ello, asegura el presidente de Acosafe, el Ayuntamiento debe de cumplir diversos compromisos adquiridos de los que hace ya tiempo que no se sabe nada nuevo.

El primero de ellos pasa por renovar la señalética de la ciudad, sobre todo en los accesos a la localidad, para indicar la ubicación del centro comercial abierto; mientras que el segundo pasa por dotar de toldos para crear zonas de sombra en dos de las principales arterias comerciales de San Fernando: las calles Rosario y San Rafael.