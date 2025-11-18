San Fernando echa en falta no participar en el simulacro de tsunami de la Junta: "Esperamos que la experiencia pueda extenderse en el futuro a otros municipios"

El Ayuntamiento de San Fernando, a través de la concejalía de Prevención, Seguridad y de Protección Civil, ha recordado a través de un comunicado que, con motivo del simulacro de tsunami que la Junta de Andalucía llevará a cabo el próximo jueves 20 de noviembre en Cádiz y otras localidades costeras, podrían recibirse mensajes de alerta en los teléfonos móviles.

Debido a las características técnicas del sistema de avisos ES-Alert, basado en la ubicación de los teléfonos móviles, algunos terminales situados en San Fernando podrían recibir mensajes de alerta, "aún cuando nuestro municipio no forme parte directa del ejercicio organizado por la Junta de Andalucía". Esto obedece a que técnicamente no es posible restringir los repetidores de telefonía.

"Queremos trasladar un mensaje de absoluta tranquilidad y calma. Estos avisos forman parte exclusivamente del simulacro organizado por la Junta de Andalucía en Cádiz y otras ciudades y no responden a ninguna situación real de emergencia en nuestra ciudad. En caso de recibir algún mensaje con el encabezado 'Alerta Protección Civil – Simulacro', no será necesario realizar acción alguna. No se deberá responder, basta con aceptar para que cese la alarma".

Asimismo, el Ayuntamiento espera que esta iniciativa de la Junta de Andalucía, responsable de la coordinación y dirección de emergencias en este nivel de riesgos, "pueda extenderse en el futuro a otros municipios, entre ellos San Fernando, con el fin de contribuir a la mejora de dicha administración en la coordinación, prevención y la capacidad de dar la mejor respuesta posible en todos los municipios ante posibles riesgos".