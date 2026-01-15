San Fernando, a un mes para su Carnaval, que se celebrará del 14 al 22 de febrero

Dentro solo de un mes, San Fernando estará disfrutando de su primer fin de semana de Carnaval, que se celebrará desde el sábado 14 al domingo 22. Y, aunque la programación con todo detalle todavía no se ha dado a conocer, no son pocas las cosas que ya se saben en torno a la gran fiesta de febrero, que arrancará el sábado 14 con la Gala del Carnaval. El acto, que ha venido a sustituir el clásico formato del pregón después de más de 20 años, estará protagonizada en esta ocasión por Jesús Bienvenido.

Así lo anunció el Ayuntamiento isleño en el pasado mes de octubre tras la celebración de la reunión de la Mesa del Carnaval en la que se acordó que este reconocido autor -cuya obra trasciende incluso más allá de la fiesta- el que se encargará de dar el pistoletazo de salida a la celebración isleña en la céntrica plaza del Rey, transformada durante esa semana una vez más en la Plaza del Carnaval. Allí, siguiendo el formato de años anteriores, se sucederán a lo largo de los dos fines de semana de la fiesta las actuaciones. La apuesta, en los últimos años, ha pasado por combinar la participación de las agrupaciones locales con las de las chirigotas, comparsas y cuartetos más reconocidos y premiados de la fiesta. Y todo apunta a que seguirá siendo así habida cuenta del éxito de público que ha tenido en anteriores ocasiones.

La apertura del próximo Carnaval de San Fernando será, por tanto, un homenaje a la trayectoria de Jesús Bienvenido, considerado uno de los grandes referentes del Carnaval de Cádiz contemporáneo, es autor de algunas de las comparsas más recordadas de los últimos años como 'Los Mendas Lerendas', 'Los Santos', 'Los Currelantes', 'Los Irracionales' o 'Las Ratas'. Su nombre -como apuntaba en su momento el Ayuntamiento- "está asociado a la poesía, la crítica social y la innovación dentro del mundo del Carnaval, además de una amplia trayectoria como músico y creador escénico".

De esta forma, San Fernando aprovechará la Gala del Carnaval para reconocer su labor como uno de los grandes autores actuales y de la historia del Carnaval. "Al autor le avala su extensa trayectoria, incluyendo su participación en obras teatrales como El Rámper -con la memoria histórica como telón de fondo-, El Balsero o su espectáculo 4 Suites de Momo", argumentaba el Ayuntamiento al anunciar el espectáculo que dará inicio a la fiesta.

Una Gala de Cine, el disfraz de La Isla para su fiesta de Carnaval

También, a raíz de los contratos relacionados a la fiesta que se están tramitando, se conoce que la decoración escogida este año para la plaza del Rey -donde volverán a instalarse las carpas de las diferentes peñas y el escenario para las actuaciones y demás actos- emulará en tono festivo a la ceremonia de la Gala de los Oscar en la que, por supuesto, los grandes premios serán para los históricos autores y figuras de la fiesta en La Isla.

La decoración, de esta forma, girará en esta ocasión sobre el cine y, además de los elementos habituales como el paraguas de luces o los rótulos y vinilos, incluirá el montaje de una portada con un conjunto escultórico de inspiración cinematográfica que dará acceso principal a la plaza del Rey, que servirá "como elemento icónico y de bienvenida a la Plaza del Carnaval".

San Fernando prepara la llegada del Carnaval 2025: así está la plaza del Rey / D.C.

Dicho conjunto contará así con tres figuras -una de seis metros y las otras dos de cuatro metros- cuya temática hará referencia a los Premios Oscar, si bien estarán personalizadas para representar de forma simbólica a personas ilustres del Carnaval de San Fernando con un acabado metálico dorado uniforme que recuerda a la icónica estatuilla de cine.

Iluminación extraordinaria y escenario en la plaza del Rey

El presupuesto de licitación del contrato asciende a 105.312,35 euros. Aunque no es el único alusivo al Carnaval cuya tramitación tiene entre manos el Ayuntamiento desde antes de las pasadas Navidades para que todo esté a punto para febrero. Un segundo contrato alude a la iluminación extraordinaria que tendrá la plaza del Rey para estas fiestas durante los años 2026 y 2027 y su importe asciende a 37.994 euros.

Y también se gestiona un tercer contrato relativo a la produccion técnica, que incluye sonido e iluminación, así como el montaje de escenario. El presupuesto de este último asciende a 53.051,24 euros.

Los tres contratos alusivos a las fiestas del Carnaval en San Fernando que están ya en licitacion rozan así los 200.000 euros.

La fiesta, como es tradicional, culminará también con una festiva Cabalgata en la jornada del segundo domingo de Carnaval, es decir, el 22.