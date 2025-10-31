San Fernando, entregado a Halloween: las imágenes
San Fernando, entregado a Halloween: las imágenes / Jesús Marín

San Fernando, entregado a Halloween: las imágenes

Éxito de público en la noche del 31 de octubre: el Halloween isleño triunfa una vez más

Las actividades en el parque Almirante Laulhé abren el camino a un nuevo Halloween en San Fernando

Halloween ha vuelto a llenar las calles de gente en San Fernando. La respuesta del público a las propuestas planteadas desde el Ayuntamiento para la noche del 31 de octubre ha sido masiva y ha superado todas las expectativas. Los isleños disfrutan de la fiesta en todo su apogeo.

