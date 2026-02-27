San Fernando vive su Día Pokémon: las imágenes

San Fernando ha celebrado este viernes su Día Pokémon, actividad impulsada por el establecimiento El Dragón Rojo con la colaboración del Ayuntamiento isleño que forma parte de las actividades oficiales organizadas por Play Pokémon EMEA.

Unas 400 personas de todas las edades e incluso procedentes de varias localidades han tomado parte de esta particular jornada, según el dato del Consistorio, que ha valorado la participación.

Concretamente, en la ruta por San Fernando a la caza de pokémon que se proponía se han realizado más de 1800 capturas. Y ha habido algunos pokémon muy especiales creados para la ocasión con nombres de lo más isleño: Tortillita, Cañaílla, Camarón o Bienmesabe.

Para el Ayuntamiento isleño ha sido una experiencia piloto "con mucho éxito" que tendrá continuidad en el futuro.

Bajo el lema Patrimonio en captura. Redescubre nuestra historia, captura la aventura, el Ayuntamiento y la comunidad local de seguidores diseñaron una experiencia que unía ocio, cultura y patrimonio, dirigida a niños, jóvenes y público general.

La dinámica consistió en una ruta tipo misión por cinco enclaves emblemáticos de la ciudad. Los participantes tenían que recorrer distintos puntos, escanear códigos QR y superar cada etapa hasta completar la aventura. En cada parada, además de obtener la pista para continuar, pudieron descubrir información sobre el espacio patrimonial en el que se encontraban.