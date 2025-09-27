Más de 70 talleres interactivos acercaron a los ciudadanos la actividad que llevan a cabo los investigadores gaditanos en la plaza del Rey de San Fernando.
1/21
San Fernando celebra la Noche Europea de los Investigadores: las imágenes
/
Jesús Marín
2/21
San Fernando celebra la Noche Europea de los Investigadores: las imágenes
/
Jesús Marín
3/21
San Fernando celebra la Noche Europea de los Investigadores: las imágenes
/
Jesús Marín
4/21
San Fernando celebra la Noche Europea de los Investigadores: las imágenes
/
Jesús Marín
5/21
San Fernando celebra la Noche Europea de los Investigadores: las imágenes
/
Jesús Marín
6/21
San Fernando celebra la Noche Europea de los Investigadores: las imágenes
/
Jesús Marín
7/21
San Fernando celebra la Noche Europea de los Investigadores: las imágenes
/
Jesús Marín
8/21
San Fernando celebra la Noche Europea de los Investigadores: las imágenes
/
Jesús Marín
9/21
San Fernando celebra la Noche Europea de los Investigadores: las imágenes
/
Jesús Marín
10/21
San Fernando celebra la Noche Europea de los Investigadores: las imágenes
/
Jesús Marín
11/21
San Fernando celebra la Noche Europea de los Investigadores: las imágenes
/
Jesús Marín
12/21
San Fernando celebra la Noche Europea de los Investigadores: las imágenes
/
Jesús Marín
13/21
San Fernando celebra la Noche Europea de los Investigadores: las imágenes
/
Jesús Marín
14/21
San Fernando celebra la Noche Europea de los Investigadores: las imágenes
/
Jesús Marín
15/21
San Fernando celebra la Noche Europea de los Investigadores: las imágenes
/
Jesús Marín
16/21
San Fernando celebra la Noche Europea de los Investigadores: las imágenes
/
Jesús Marín
17/21
San Fernando celebra la Noche Europea de los Investigadores: las imágenes
/
Jesús Marín
18/21
San Fernando celebra la Noche Europea de los Investigadores: las imágenes
/
Jesús Marín
19/21
San Fernando celebra la Noche Europea de los Investigadores: las imágenes
/
Jesús Marín
20/21
San Fernando celebra la Noche Europea de los Investigadores: las imágenes
/
Jesús Marín
21/21
San Fernando celebra la Noche Europea de los Investigadores: las imágenes
/
Jesús Marín