La ciencia sale al encuentro de los isleños en la Noche Europea de los Investigadores

La celebración de la Noche Europea de los Investigadores en la plaza del Rey consiguió ayer tarde despertar la curiosidad de San Fernando. Y eso –avivar el interés por la ciencia– era en definitiva el objetivo de esta cita que por primera vez salía de las ciudades de Cádiz y Jerez para llevarse a cabo en otra localidad gaditana.

El resultado fue todo un éxito. La imagen que a media tarde ofrecieron las carpas que se habían dispuesto en varias hileras en este céntrico espacio para mostrar el trabajo de los investigadores con el Ayuntamiento isleño como telón de fondo resultó de lo más concurrida. Y la presencia de público –muchos niños aunque había de todo– iba en aumento a medida que avanzaba la tarde.

Los isleños se dejaron llevar de un expositor a otro en la mayor actividad divulgativa que se organiza al año y que se celebraba simultáneamente en otras ciudades europeas. De hecho, más de 70 talleres formaron parte de la programación y rivalizaron a la hora de enganchar al personal haciendo alarde de propuestas de lo más atractivas, sugerentes y divertidas.Y a ellos se sumaron además otras actividades, tales como microencuentros, pre-eventos y actividades en centros escolares.

La cita, organizada por la Fundación Descubre y coordinada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Cádiz (UCA), contaba también con la participación del Instituto Español de Oceanografía y del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ambos centros de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas). Y en esta ocasión se sumó también como aliado el Ayuntamiento de San Fernando, que hizo suya esta apuesta por la ciencia de la Noche Europea de los Investigadores.

En la plaza del Rey, desde luego, hubo propuestas para todos los gustos: desde el medio ambiente a las ciencias de la salud, la ingeniería, la astronomía, el mar o el clima... De lo que se trataba era de mostrar el trabajo que los investigadores gaditanos llevan a cabo, darlo a conocer y, de paso, de despertar en algunas mentes inquietas esa curiosidad, ese afán por conocer y aprender que es el pilar de toda ciencia. Así que puede decirse que el objetivo se cumplió con creces.