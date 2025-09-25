San Fernando celebra este viernes la Noche Europea de los Investigadores con más de 70 talleres en la plaza del Rey

San Fernando acogerá este viernes por primera vez en su historia la Noche Europea de los Investigadores, un macroevento de divulgación científica que se celebrará en la plaza del Rey entre las 18.00 y las 22.30 horas. Se trata de una cita con más de una década de trayectoria que, hasta ahora solo se había desarrollado en Cádiz y Jerez y que este año llega a La Isla, "consolidando su compromiso con la ciencia, la innovación y la transferencia de conocimiento".

La ciudad, marcada por su vocación científica desde el siglo XVIII con la creación del Observatorio de la Armada, se convertirá durante unas horas en un gran laboratorio al aire libre. Más de 550 investigadores de la Universidad de Cádiz y de instituciones colaboradoras acercarán la ciencia a la ciudadanía a través de un programa de 72 talleres interactivos, 9 microencuentros, 10 pre-eventos y 13 actividades en centros escolares.

A las 18.30 horas está prevista la apertura del espacio con la asistencia de la alcaldesa, Patricia Cavada; el decano de la UCA, Casimiro Martell; la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores; y la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, entre otros.

La cita, organizada por la Fundación Descubre y coordinada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Cádiz (UCA), cuenta también con la participación del Instituto Español de Oceanografía y del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ambos centros de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas). Y en esta ocasión colabora también el Ayuntamiento isleño.

Para la alcaldesa, Patricia Cavada, la celebración del evento en la Plaza del Rey supone dar protagonismo a la ciencia y la investigación en el "corazón de la ciudad". "Este evento atraerá a miles de personas, lo que sin duda contribuirá, como sucede con nuestros eventos, a dinamizar la economía local, con un impacto positivo en el comercio, la hostelería y el turismo", ha afirmado.

Recuerda también el Ayuntamiento isleño que San Fernando está reconocida por el Ministerio de Ciencia e Innovación como Ciudad de la Ciencia y la Innovación, lo que la sitúa en una red de ciudades comprometidas con la investigación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo sostenible: la Red Innpulso.

La plaza del Rey se transformará así en un punto de encuentro entre investigadores, ciudadanía y jóvenes, en un ambiente divulgativo y festivo que reforzará el papel de San Fernando como ciudad comprometida con la innovación y la cultura científica.

Para todos los públicos

Habrá propuestas para todas las edades: desde descubrir cómo se esconde el ADN en una célula o explorar el universo con los sentidos, hasta iniciativas relacionadas con el medio ambiente, la justicia climática o los derechos humanos.

Los más pequeños tendrán la oportunidad de entender la diversidad de células que existen en nuestro cuerpo y la función vital que cada una desempeña con 'Construye tu Súper-Célula'. O, en el taller 'Explorando el Universo', llevar a cabo un viaje multi-sensorial que permitirá oír a cuerpos del sistema solar, percibir la forma de galaxias y planetas con las manos a través de modelos 3D, y hasta conocer a qué huelen los planetas.

Por otra parte, para los interesados en el medio ambiente habrá talleres como 'Ecoexploradores en costas vegetadas', donde, como verdaderos investigadores, se podrá estudiar los principales ecosistemas de la Bahía de Cádiz, como marismas y praderas marinas, y aprenderán sobre su restauración. Entre sus actividades, el Instituto Español de Oceanografía y el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC) pondrán en marcha talleres para explorar los fondos marinos, identificar especies y conocer el impacto de las corrientes oceánicas.

Asimismo, los visitantes también podrán adentrarse en 'La casa de la justicia', una actividad interactiva que abrirá sus puertas para explorar cómo el Derecho puede construir una sociedad más justa, inclusiva y sostenible, con estancias simbólicas como el salón de la justicia climática o la cocina de los derechos humanos.

La plaza del Rey se convertirá así en un espacio abierto al conocimiento, donde ciudadanía, investigadores y jóvenes podrán compartir el entusiasmo por la ciencia. Este evento es una oportunidad para mostrar lo mejor de la ciudad, "su capacidad de acoger, de generar conocimiento y de proyectar futuro", según ha concluido la alcaldesa.