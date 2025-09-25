San Fernando celebra el Día Mundial del Turismo: estas son las actividades propuestas

El Ayuntamiento de San Fernando se suma a la conmemoración del Día Mundial del Turismo 2025, que este año centra su mensaje en "el potencial transformador del turismo como agente de cambio positivo". La efeméride recuerda que aprovechar plenamente este potencial exige más que un simple crecimiento: requiere buena gobernanza, planificación estratégica, seguimiento riguroso y objetivos de sostenibilidad a largo plazo, señala el equipo de gobierno en un comunicado.

"San Fernando vive un otoño lleno de actividad, marcado por una agenda diversa que refleja la vitalidad cultural y social de la ciudad. A las celebraciones con motivo del 24 de Septiembre, se suman en estas semanas campeonatos deportivos, conciertos y exposiciones que convierten a La Isla un punto neurálgico de turistas y visitantes. En este contexto de efervescencia cultural, la celebración del Día Mundial del Turismo llega con un completo programa de propuestas que invitan a vecinos y visitantes a descubrir y disfrutar del patrimonio histórico y artístico local", afirima el ejecutivo de Patricia Cavada.

En este sentido, prosigue, "el turismo es mucho más que un motor económico, es un acelerador del progreso social, que favorece la educación, genera empleo y abre nuevas oportunidades para la ciudadanía". "Para que estos beneficios se materialicen, es imprescindible apostar por un enfoque inclusivo, resiliente y sostenible, que ponga la equidad social y la conservación del patrimonio en el centro de las decisiones".

Las propuestas

En este marco, la delegación de Turismo del Ayuntamiento de San Fernando ha preparado una serie actividades gratuitas que se desarrollan entre los días 25 y 27 de septiembre, con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes la riqueza patrimonial e histórica de la ciudad.

El sábado 27 de septiembre se podrá disfrutar de visitas libres al Baluarte del Puente Zuazo, un enclave clave en la Guerra de la Independencia que contará con paneles informativos sobre su historia. Ese mismo día se realizarán visitas guiadas al Real Instituto y Observatorio de la Armada, con pases a las 10.00 y 12.00 horas, y al Castillo de San Romualdo, donde se ofrecerán visitas teatralizadas a las 17.00, 17.45, 18.30 y 19.15 horas.

Un 'taller vivencial' sobre colonias fenicias

En el Castillo también tendrá lugar, de 11.00 a 13.00 horas, el taller vivencial La vida en las colonias fenicias.

La programación ha comenzado este jueves continuará el viernes 26 con las visitas guiadas a la Sala Histórica del TEAR-Quartel de Batallones de Marina, siempre a las 10.00 horas. Durante los tres días, del 25 al 27 de septiembre, el Museo Naval abrirá sus puertas de 10.30 a 14.00 horas, ofreciendo pases guiados a las 10.30 y 12.00 horas.

Con estas actividades, el Ayuntamiento de San Fernando invita a la ciudadanía a redescubrir el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, al tiempo que se alinea con el mensaje global del Día Mundial del Turismo: fomentar un turismo sostenible, inclusivo y transforma