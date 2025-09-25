Adjudicadas las obras para las pistas deportivas de siete colegios en San Fernando: 400.000 euros y entre dos y tres meses de plazo

Tras una primera fase ejecutada año pasado en ocho colegios y con una inversión cercana a los 300.000 euros, el Ayuntamiento de San Fernando ha adjudicado ahora por unos 400.000 euros las obras para continuar estas actuaciones en otros siete colegios públicos. De esta maneara se ha alcanzado un total de 15 centros beneficiados -de los 19 públicos que hay en la localidad- en dos años y sumando una inversión global cercana a los 700.000 euros, detalla el gobierno municipal en un comunicado.

Las intervenciones, que se han dividido en lotes para agilizar el proceso y que las empresas puedan trabajar de manera simultánea en el tiempo, se han adjudicado, -quedando pendiente la formalización de los contratos- son Depasur PDR Group SF y Pavimentos Industriales y Deportivos SF. "Empresas con amplia experiencia en el sector que contarán con un plazo de ejecución de entre dos y tres meses cuando se formalice el contrato y se inicien las obras, siempre con el consenso de la dirección de los colegios y la comunidad educativa, para interferir los menos posible con el desarrollo de los centros", matiza el equipo de gobierno.

En esta ocasión, los trabajos se llevarán a cabo en los CEIP Almirante Laulhé, Juan Sebastián Elcano, Puente Zuazo, Casería de Ossio, Arquitecto Leoz, La Ardila y Las Cortes, con una superficie de actuación que alcanza casi los 10.000 metros cuadrados. El plazo de ejecución previsto será de dos meses en los colegios Juan Sebastián Elcano, Puente Zuazo, Almirante Laulhé y Las Cortes y de tres meses en Casería de Ossio, Arquitecto Leoz y La Ardila.

Las mejoras contemplan la corrección de pendientes y la incorporación de sistemas de evacuación de aguas pluviales, la aplicación de un nuevo pavimento deportivo multicapa con acabado texturizado antideslizante y de alta resistencia, así como la renovación de la señalización de las pistas conforme a las dimensiones y criterios establecidos por las normas federativas de cada disciplina deportiva. Además, en el CEIP Arquitecto Leoz se instalará una malla de protección para detener los balones en la zona que linda con la avenida José Gil Sánchez.

Con esta actuación, el gobierno local da un paso más en su compromiso con la mejora de los colegios públicos de la ciudad y con la creación de entornos educativos de calidad que favorezcan el desarrollo integral del alumnado. El Ayuntamiento recuerda que la primera fase culminó el año pasado con la renovación de las pistas deportivas en los CEIP Constitución, Quintanilla, Erytheia, Camposoto, Manuel de Falla, Reina de la Paz, Raimundo Rivero y Casal Carrillo, cuya comunidad educativa trasladó su satisfacción por el magnífico resultado de las obras.