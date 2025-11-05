San Fernando acogerá del 7 al 9 de noviembre las XIX Jornadas de la Sociedad Médica Andaluza de Adicciones y Patologías Asociadas

San Fernando será por primera vez la sede de las XIX Jornadas de la Sociedad Médica Andaluza de Adicciones y Patologías Asociadas (SOMAPA), un encuentro que reunirá del 7 al 9 de noviembre a más de un centenar de profesionales del ámbito sanitario, la investigación y la atención a las adicciones de toda Andalucía y Extremadura.

La celebración de este evento en la ciudad supone un importante reconocimiento a la capacidad de San Fernando para acoger congresos y encuentros científicos de primer nivel, reforzando su compromiso con la salud pública, la formación profesional y el bienestar social.

Este tipo de encuentros permiten poner en común el trabajo de médicos, psicólogos, investigadores y personal técnico que, desde distintos puntos de Andalucía, desarrollan una labor esencial en la atención a quienes más lo requieren. Para el gobierno local, acoger un encuentro de estas características refleja “una apuesta decidida por apoyar la investigación, la cooperación entre profesionales y la mejora de la calidad de vida de las personas que más lo necesitan”.

La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, ha querido además agradecer la elección de San Fernando como sede, así como la implicación de todos los profesionales que durante tres días compartirán conocimiento, experiencias y reflexiones en torno al abordaje de las adicciones y de las patologías asociadas.

El Comité Organizador de SOMAPA ha mostrado también su satisfacción por poder celebrar estas jornadas en San Fernando. Según ha explicado José Manuel Martínez, miembro de la organización y de la Sociedad Médica Andaluza de Adicciones, agradeciendo al Ayuntamiento de San Fernando, que desde el principio “ofreció su colaboración y apoyo, junto a una infraestructura hotelera y de restauración que garantizan el éxito del encuentro”. A ello se suman las condiciones favorables y la plena disposición municipal, que han hecho posible que estas jornadas se celebren en un entorno idóneo.

Reivindicación sanitaria

Durante su intervención, José Manuel Martínez, quiso detenerse en uno de los aspectos más importantes que han marcado la trayectoria de la sociedad: la dignificación tanto de los pacientes como de los profesionales que trabajan en el ámbito de las adicciones.

Martínez ha recordado que uno de los objetivos fundacionales de SOMAPA fue precisamente reivindicar la consideración y el respeto hacia las personas con problemas de adicción, pero también hacia quienes las atienden. En los primeros años, estos profesionales eran percibidos como de “segundo nivel” dentro del sistema sanitario, a pesar de su preparación y su entrega.

“Somos médicos, psiquiatras, internistas, médicos de atención primaria, psicólogos, trabajadores sociales y muchos otros profesionales que merecemos el mismo reconocimiento que cualquier otra especialidad”, indica.

El segundo gran objetivo de la sociedad, añadió Martínez, ha sido siempre lograr la integración plena de la red pública de atención a las adicciones en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), un reto que, a su juicio, continúa siendo una asignatura pendiente. Subrayó que se trata de una reivindicación que llevan más de 25 años defendiendo y que “hoy cobra más relevancia que nunca ante la situación actual”.

Martínez ha alertado que en los últimos años se está produciendo un deterioro progresivo de la red pública, con jubilaciones que no se sustituyen y una creciente privatización de algunos centros, como los casos recientes en las provincias de Sevilla y Jaén. “Estamos asistiendo a un aparente desmantelamiento de la prestación de servicios en adicciones en toda Andalucía “y el colectivo “no puede permanecer callada ante esta situación.”

Por tanto, estas jornadas sirven para compartir conocimiento técnico y científico y también “para visibilizar los problemas estructurales que afectan al sistema de atención y reforzar el compromiso de todos los profesionales con la mejora continua de la sanidad pública”.

La Sociedad Médica agrupa actualmente a unos 150 profesionales en toda Andalucía, entre médicos, psiquiatras, internistas, psicólogos y trabajadores sociales, que dedican su labor a la atención de las personas con problemas de adicciones. Desde su fundación en el año 2000, la entidad ha trabajado por la dignificación tanto de los pacientes como de los profesionales que los atienden, y sigue reivindicando la plena integración de la red de adicciones en el Servicio Andaluz de Salud, una asignatura aún pendiente que, según ha explicado Martínez, “continúa siendo una de las grandes metas del colectivo”.

Un encuentro con compromiso y proyección

Las jornadas se inaugurarán el viernes 7 de noviembre con un acto oficial en el propio Ayuntamiento de San Fernando, en reconocimiento a la colaboración institucional que ha hecho posible la celebración del evento. Posteriormente, el programa científico se desarrollará durante el fin de semana en el Hotel Bahía Sur, que será la sede principal del encuentro.

A lo largo de los tres días, los asistentes podrán participar en diversas sesiones y talleres centrados en los principales retos actuales en materia de adicciones, en un ambiente de colaboración, debate y formación continua. Además, esta edición tendrá un carácter especial, al coincidir con el 40 aniversario del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, un hito histórico que subraya el compromiso de la red pública con la atención integral y la prevención.

Con la celebración de estas jornadas, San Fernando se reafirma como una ciudad capaz de combinar su vocación científica con su compromiso social y humano. El Ayuntamiento ha expresado su orgullo por ser escenario de un evento de referencia en Andalucía y su voluntad de seguir colaborando con entidades y profesionales que trabajan por la salud pública.

Estas XIX Jornadas de SOMAPA convertirán a la ciudad en punto de encuentro del conocimiento, la ciencia y la cooperación profesional, proyectando la imagen de una San Fernando moderna, dinámica y profundamente comprometida con las personas.