San Antón se retrasa hasta después de Semana Santa en San Fernando: se celebrará el 12 de abril y se decorará "como un parque inglés de los años 50"

San Antón, la fiesta de las mascotas, se celebrará finalmente el 12 de abril, después de la Semana Santa. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de San Fernando este sábado en el que se ha reafirmado en su decisión de cambiar la fecha de esta actividad que se viene celebrando en La Isla desde los años 90 y que tradicionalmente se ha desarrollado en torno a la onomástica del patrón de los animales, en torno al 17 de enero.

En el pasado mes de enero, el Consistorio sorprendió a todos con una inédita decisión al anunciar que se cambiaba la fecha de celebración de San Antón para trasladar dichas actividades "en torno al 28 de marzo" para hacerla coincidir con el día en el que se aprobó la Ley de Bienestar Animal en lugar de con la festividad religiosa y aludiendo a cuestiones como que "enero es un mes especialmente frío".

La fecha propuesta de entrada se hacía coincidir con las vísperas del Domingo de Ramos, en plena Semana Santa, lo que evidentemente no parecía lo más adecuado dada sobre todo la relevancia que esta celebración tiene en la ciudad. Y, de hecho, finalmente se ha tenido que retrasar San Antón hasta una semana después del Domingo de Resurrección.

El Ayuntamiento, en una nota, asegura que la decisión de cambiar de fecha San Antón se ha tomado "con la participación, el respaldo y el consenso de los distintos agentes implicados en la organización y desarrollo de esta festividad" y que responde principalmente "a la necesidad de garantizar mejores condiciones climatológicas para su celebración".

De hecho, alude a la oleada de borrascas de las últimas semanas para justificar la decisión, aunque estas no hayan impedido la celebración en estos días del Carnaval en la localidad, con gran éxito de público además: "Las inclemencias meteorológicas habrían dificultado el desarrollo normal de la fiesta en su fecha habitual. No es la primera vez que ocurre una situación similar, de ahí la apuesta por una época del año más propicia, que permita disfrutar de la jornada con mayor tranquilidad y seguridad", asegura con una confianza total en que la nueva fecha propuesta no se verá afectada por el mal tiempo.

"El objetivo es, además, fomentar una mayor participación ciudadana y consolidar San Antón como una fiesta especialmente pensada para los niños, así como para el disfrute en familia. La primavera, con temperaturas más suaves, ofrece el contexto ideal para convertir esta cita en una jornada lúdica y educativa al aire libre", defiende.

"De este modo, una vez finalizada la Semana Santa, el próximo 12 de abril, el domingo posterior al Domingo de Resurrección, tendrá lugar la celebración de San Antón. La jornada estará concebida para el disfrute de las familias en un entorno pensado para convivir con los animales, promover el ocio saludable y reforzar la concienciación sobre el bienestar animal" en un comunicado en el que ya no se hace referencia alguna a la conmemoración del día en el que se aprobó la Ley de Bienestar Animal, que queda también atrás en el calendario.

Una decoración "muy cuidada" al estilo de un parque inglés de los 50

"El Ayuntamiento -explica la nota- lleva tiempo trabajando en la organización del evento en el parque Almirante Laulhé. La zona central de actividades se ubicará en el espacio donde se encuentran el auditorio, el hemiciclo y el graderío. En este área se instalará césped artificial para garantizar la comodidad y seguridad tanto de las mascotas como de los más pequeños".

El programa incluirá actuaciones y espectáculos que permitirán utilizar el graderío para que las familias puedan sentarse y disfrutar cómodamente. Asimismo, se habilitarán zonas de talleres centrados en la concienciación y el bienestar animal, además de la tradicional marcha canina por la ciudad, en la que participarán vecinos junto a sus mascotas. También habrá espacios gastronómicos y de hostelería.

Un papel destacado lo tendrán las protectoras de animales, que estarán presentes con carpas y módulos informativos. Además de poder ofrecer productos para recaudar fondos, estas entidades aprovecharán la jornada para dar a conocer su labor, difundir sus objetivos, generar sinergias entre ellas y fomentar la concienciación ciudadana sobre la adopción responsable y el cuidado animal.

"El ambiente será eminentemente lúdico, con música, actividades, talleres, espectáculos y propuestas gastronómicas, configurando una jornada completa de ocio familiar con un claro componente educativo", defiende.

Y habrá "como sello distintivo" una novedad: "una decoración y estética muy cuidada". Concretamente, anuncia, para esta edición se ha diseñado "una ambientación inspirada en un parque inglés de los años 50, con una valla blanca de madera delimitando la zona de césped y distintos elementos decorativos que convertirán el espacio en un entorno atractivo y singular para vivir la fiesta del bienestar animal en familia".

Asegura el Ayuntamiento que la celebración incluirá también la bendición de los animales en honor a San Antón, tradición que siempre se ha enmarcado en la festividad del santo o en sus fechas próximas. "Se integrará como uno de los actos centrales dentro del amplio programa de actividades previstas. Así, la celebración mantiene la esencia de San Antón, incluyendo la tradicional bendición de las mascotas para todas aquellas personas que lo deseen, y conserva su denominación: San Antón, Fiesta del Bienestar Animal", afirma.