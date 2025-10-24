La romería del Cerro en San Fernando choca con las previsiones de lluvia para el domingo

La celebración de la tradicional Romería del Cerro, en San Fernando, vuelve a chocar con la lluvia. La previsión de precipitaciones que se maneja para esta jornada, en la que La Isla celebrará la festividad de sus santos copatronos, San Servando y San Germán, pone en jaque la agenda de actos al aire libre -talleres y juegos de diversa índole- así como la procesión y la misa junto a la ermita, que están previsto que se celebre al aire libre.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un 100% de probabilidades de lluvia hasta mediodía, que disminuiría hasta el 85% a partir de esa hora y hasta la noche.

Otras páginas web especializadas -como Eltiempo.es- rebajan dicho porcentaje hasta un 60% durante la mañana del domingo y un 40% a partir de las 12.00 horas.

Las lluvias, que no se espera que sean de intensidad, llegarían ya de madrugada. A las 2.00 horas se señala ya un 40% de probabilidad de precipitaciones en San Fernando.

Los actos previstos para esta jornada en la que se celebra una de las tradiciones más antiguas de San Fernando incluirán actividades lúdicas y talleres para los más pequeños pero también para el público más adulto, música en directo y propuestas de lo más diverso para pasar un día de convivencia en torno a la ermita y a los dos santos que tanto significan para La Isla.

Por supuesto, también se celebrará la procesión con las imágenes de los Copatronos desde la parroquia del Buen Pastor -a las 11.00 horas- y la misa en su honor, que dará comienzo a las 13.00 horas. Serán los actos centrales de este día de romería en el que San Fernando celebra una de sus tradiciones más antiguas.