La romería del Cerro en San Fernando choca con las previsiones de lluvia para el domingo
La Aemet señala hasta un 100% de probabilidad de precipitaciones hasta mediodía, aunque de carácter débil
San Fernando ultima ya los preparativos para una Romería del Cerro que se llenará de actividades familiares
La celebración de la tradicional Romería del Cerro, en San Fernando, vuelve a chocar con la lluvia. La previsión de precipitaciones que se maneja para esta jornada, en la que La Isla celebrará la festividad de sus santos copatronos, San Servando y San Germán, pone en jaque la agenda de actos al aire libre -talleres y juegos de diversa índole- así como la procesión y la misa junto a la ermita, que están previsto que se celebre al aire libre.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un 100% de probabilidades de lluvia hasta mediodía, que disminuiría hasta el 85% a partir de esa hora y hasta la noche.
Otras páginas web especializadas -como Eltiempo.es- rebajan dicho porcentaje hasta un 60% durante la mañana del domingo y un 40% a partir de las 12.00 horas.
Las lluvias, que no se espera que sean de intensidad, llegarían ya de madrugada. A las 2.00 horas se señala ya un 40% de probabilidad de precipitaciones en San Fernando.
Los actos previstos para esta jornada en la que se celebra una de las tradiciones más antiguas de San Fernando incluirán actividades lúdicas y talleres para los más pequeños pero también para el público más adulto, música en directo y propuestas de lo más diverso para pasar un día de convivencia en torno a la ermita y a los dos santos que tanto significan para La Isla.
Por supuesto, también se celebrará la procesión con las imágenes de los Copatronos desde la parroquia del Buen Pastor -a las 11.00 horas- y la misa en su honor, que dará comienzo a las 13.00 horas. Serán los actos centrales de este día de romería en el que San Fernando celebra una de sus tradiciones más antiguas.
