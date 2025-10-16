San Fernando ultima ya los preparativos para una Romería del Cerro que se llenará de actividades familiares

La Romería del Cerro volverá a celebrarse en San Fernando el próximo domingo 26 de octubre para conmemorar la festividad de los Copatronos de la ciudad, San Servando y San Germán, en el mismo lugar en el que según la tradición fueron martizados. Los actos incluirán actividades lúdicas y talleres para los más pequeños pero también para el público más adulto, música en directo y propuestas de lo más diverso para pasar un día de convivencia en torno a la ermita y a los dos santos que tanto significan para La Isla.

Por supuesto, también se celebrará la procesión con las imágenes de los Copatronos desde la parroquia del Buen Pastor -a las 11.00 horas- y la misa en su honor, que dará comienzo a las 13.00 horas. Serán los actos centrales de este día de romería en el que San Fernando celebra una de sus tradiciones más antiguas.

La concejala de Fiestas, Nerea León, acompañada del párroco del Buen Pastor, Silvio Bueno, y de los representantes de algunas de las entidades y colectivos ciudadanos que se implican en esta celebración, ha dado a conocer este martes los actos previstos para este día, "una programación diversa y participativa, no solo para los niños, sino que también para los adultos, que incorporará novedades y ampliará el horario de las actividades".

La cita -ha explicado- volverá a contar con los scouts, que ofrecerán juegos, talleres y dinámicas para los más pequeños de la casa. Y el Club de Hípica La Isla, que lleva ya años celebrando en esta jornada su día grande, estará presente desde temprano con un montón de actividades: yincanas, carreras de cintas, exhibiciones...

Presentación del cartel y de los actos de la Romería del Cerro en San Fernando / D.C.

Habrá además en el parque del Cerro un gran espacio donde se darán cita actividades familiares, no solo para los niños sino también para el público más adulto. "Habrá talleres creativos, juegos gigantes, hinchables, música en directo, atracciones y espectáculos. Y para culminar la jornada con una gran piñata gigante con muchísimas sorpresas", ha explicado la edil de Fiestas.

"Desde el Ayuntamiento de San Fernando queremos invitar a toda la ciudadanía a participar de esta jornada, donde la convivencia, la tradición y la alegría estarán muy presentes", ha afirmado Nerea León, que ha reiterado también su agradecimiento a todas las entidades y colectivos que se implican en la celebración esta romería que supone una de las tradiciones más antiguas de la ciudad. Desde el gobierno municipal, igualmente, se ha insistido en hacer un llamamiento a los isleños para disfrutar de este día en el Cerro.

Durante el acto se ha dado a conocer también el cartel que se encargará de anunciar la Romería de San Servando y San Germán en la ciudad. La ermita de los Copatronos, por otro lado, permanecerá cerrada por sus deficientes condiciones de conservación. Hace 11 años ya de la última vez que abrió sus puertas en este día. Dede entonces, está a la espera de su rehabilitacion.

Un día lleno de actividades.

El Ayuntamiento de San Fernando adjudicó recientemente un contrato a la mercantil Gestoflor SL por 14.399 euros para la organización de actividades con motivo del Día del Cerro.

En dicho contrato se especifican ya algunas de las actividades que se incluirán en la programación, que contará con talleres y juegos para menores diferenciados por edades (hasa los 3 años, de 4 a 8 y de 9 a 12 años) así como para los adultos. En este último grupo se incluirán propuestas como talleres de bolsitas aromáticas y de jabones artesanos además de un juego gigante de Jenga, en el que hay que retirar los bloques de madera que forman una torre sin que esta se caiga.

San Fernando celebra la romería del Cerro / Miguel Gómez

El programa de actividades incluirá también una zona de atracciones con juegos de feria que estará compuesta por seis carpas tematizadas que contarán con siete juegos difernetes: pesca de patos, tragabolas, fútbol, baloncesto, tira la lata, anillas y tiro a puerta. También habrá un toro mecánico y una zona de hinchables para los niños.

La romería se amenizará también con música en directo. Dispondrá de un escenario "para ambientar la Romería del Cerro con actividades de cante y baile, espectáculo de magia, banda musical y DJ".