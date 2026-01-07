Retiradas más de 218 toneladas de residuos tras la cabalgata y el día de Reyes en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando, a través del servicio municipal de limpieza y recogida de residuos, ha llevado a cabo un amplio dispositivo especial con motivo de la celebración de la Cabalgata de los Reyes Magos y de la jornada festiva del 6 de enero, que ha permitido retirar el cien por cien de los residuos depositados en los contenedores de la ciudad.

En total, durante los días 5 y 6 de enero se han recogido 218.080 kilos de residuos, lo que supone un incremento cercano al 20 % respecto al año anterior, cuando se registraron 183.710 kilos.

Del total retirado, 185.200 kilos corresponden a los restos, mientras que 19.700 kilos fueron de papel y cartón y 3.180 kilos de envases. La retirada ha concluido en la mañana de este miércoles 7 de enero, procediéndose ahora a la revisión y limpieza de los entornos de los contenedores, así como de los puntos de carga trasera, con el objetivo de devolver por completo la normalidad y el aspecto habitual a las calles del municipio.

El concejala de Limpieza del Espacio Público y Gestión Sostenible de Residuos Urbanos, Javier Navarro, ha destacado el trabajo realizado, subrayando que este resultado ha sido posible gracias a "una planificación anticipada" dirigida a minimizar la acumulación de embalajes en la vía pública, "junto con el destacado esfuerzo del personal municipal, especialmente relevante en unas jornadas en las que se concentra el mayor volumen de residuos de todo el año".

Para garantizar la rápida normalización de la ciudad, el servicio de recogida de restos ha desplegado, desde el día de Reyes hasta la mañana de este miércoles y a lo largo de distintos turnos, once camiones y cinco vehículos, que han trabajado de manera coordinada en todos los barrios.

En paralelo, el dispositivo extraordinario de recogida selectiva de papel, cartón y envases ha movilizado seis camiones y dos vehículos de recogida soterrada de cartón y un camión adicional para la recogida trasera de envases, además de cuatro camiones destinados al traslado de los residuos recogidos desde el punto limpio hasta el vertedero. En estas labores han participado ocho conductores y cuatro peones, dedicados de forma exclusiva a la retirada de estas fracciones selectivas.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que la colaboración ciudadana es clave para una correcta gestión de los residuos. Separar y depositar adecuadamente los residuos en los contenedores correspondientes facilita el reciclaje, mejora la eficacia del servicio y contribuye a mantener la ciudad limpia y sostenible, especialmente en los días de mayor generación de basura.

Limpieza tras la Cabalgata

Navarro también ha puesto en valor el dispositivo especial de limpieza activado tras la celebración de la Cabalgata de Reyes, que recorrió las principales calles de San Fernando el pasado 5 de enero. Este operativo acompañó al desfile de las carrozas, limpiando de forma progresiva el recorrido conforme avanzaba la comitiva, con el objetivo de minimizar la acumulación de residuos y garantizar la seguridad y comodidad de la ciudadanía.

El dispositivo de limpieza estuvo encabezado por dos vehículos tipo pick up con responsables del servicio, situados a ambos lados para abrir paso a los operarios. A continuación, intervinieron dos vehículos eléctricos, decorados para la ocasión, con personal de limpieza, junto a dos peones con sopladoras y otros dos dedicados al barrido manual.

Posteriormente, actuaron cinco barredoras mecánicas, cuatro en línea y una barredora de mayor capacidad cerrando el dispositivo para eliminar cualquier resto acumulado. Como apoyo, se dispuso una furgoneta taller integrada en el operativo y otro vehículo de taller en retaguardia, preparados para resolver cualquier incidencia técnica con rapidez.

"Con este amplio dispositivo especial, el Ayuntamiento de San Fernando reafirma su compromiso con la limpieza, la sostenibilidad y la calidad del espacio público, garantizando una respuesta eficaz ante eventos de gran afluencia y alta generación de residuos. La coordinación de los servicios municipales y la implicación de la plantilla han permitido que la ciudad recupere con rapidez su imagen habitual, al tiempo que se apela a la colaboración ciudadana para seguir avanzando hacia un modelo de ciudad más limpia y responsable", dice en una nota.