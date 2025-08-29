Ya se pueden reservar las entradas para el estreno del cortometraje solidario ‘Cambio y Corto’ en San Fernando

Ya se pueden reservar las entradas para el estreno del cortometraje solidario Cambio y Corto, que tendrá lugar el próximo viernes 5 de septiembre en el auditorio Lázaro Dou del centro de congresos y exposiciones Cortes de la Real Isla de León a partir de las 19.00 horas.

Las entradas, que cuentan con un precio simbólico de 5 euros, se podrán adquirir el mismo día del evento en la puerta de acceso a estas instalaciones, pero la organización aconseja reservarlas vía WhatsApp al teléfono 619 64 67 85 para evitar quedarse sin ellas una vez se complete el aforo del auditorio, que es de 266 espectadores.

La recaudación de este estreno irá destinada íntegramente a la Asociación Albaayuda, dedicada a ayudar a Alba Ramos, una niña de Puerto Real que en 2016 sufrió un accidente que le dejó graves secuelas neurológicas cuando tenía sólo 14 meses de vida.

Este divertido cortometraje, de media hora de duración, está dirigido por Gerard Bertomeu y Rafel Márquez, intendente jefe de la Policía Local de San Fernando y en su reparto coinciden rostros tan conocidos como Los del Río, Juan José Padilla, El Sevilla, José Mercé, Álvaro Muñoz Escassi, Laura Gallego, María José Suárez, Ramón de la Rosa, Paz Santana, Modesto Barragán o Fernando García.