Repartidos 129.000 euros en subvenciones a proyectos de cooperación internacional en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha hecho efectivo el pago de 129.000 euros en subvenciones para el impulso de proyectos de cooperación internacional al desarrollo y de sensibilización y educación para una ciudadanía global, dentro de la convocatoria municipal 2025 del Área de Desarrollo Social.

Del importe total concedido, 117.835 euros se destinan a seis proyectos de cooperación al desarrollo que se ejecutarán en distintos países de América Latina, África y el Caribe, mientras que 11.165 euros financian cuatro proyectos de sensibilización y educación que se desarrollarán en el propio municipio de San Fernando.

"En un escenario internacional en el que numerosos países están reduciendo su implicación en la cooperación internacional, el Ayuntamiento de San Fernando apuesta por reforzar y consolidar una política local firme, solidaria y coherente. Esta apuesta se materializa en estas ayudas destinadas a impulsar la sensibilización y a financiar proyectos de entidades sin ánimo de lucro que desarrollan programas en países y territorios en vías de desarrollo", explica el gobierno municipal en una nota.

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha señalado que "ahora más que nunca, en un momento en el que muchos países están dando pasos atrás, los ayuntamientos tenemos la responsabilidad de avanzar, asumir un papel activo y mantener nuestro compromiso con la cooperación internacional y con la construcción de un mundo más justo y equitativo".

Proyectos para el desarrollo

Uno de los proyectos financiados corresponde a la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), que recibe 25.628,90 euros para una iniciativa que se desarrolla en el municipio de Apartadó, en Colombia, destinada a mejorar la calidad de vida de personas con diversidad funcional y sus familias. El proyecto contempla actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas, apoyo psicosocial y orientación hacia el emprendimiento, favoreciendo la autonomía personal, la inclusión social y el fortalecimiento del entorno familiar.

La Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC) ha contado con una subvención de 14.352,05 euros para un proyecto en Haití centrado en el fortalecimiento educativo y la capacitación de jóvenes a través de técnicas agroecológicas y de apicultura. La iniciativa promueve la formación integral, el emprendimiento sostenible y la generación de oportunidades económicas en un contexto marcado por la vulnerabilidad social y la falta de recursos.

Por su parte, Manos Unidas ha recibido 29.578,84 euros para un proyecto que desarrollado en varios distritos de El Salvador, enfocado en el empoderamiento de mujeres y jóvenes. La actuación busca reforzar su participación social, política y ciudadana, promoviendo el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia ambiental, así como el fortalecimiento del tejido comunitario y organizativo.

La Asociación Museke ha sido beneficiaria de una subvención de 5.084,50 euros para la culminación de la Casa del Voluntariado en Ruanda, un espacio destinado a la acogida, coordinación y apoyo de iniciativas solidarias y de cooperación. Este proyecto contribuye a consolidar un lugar de referencia para el trabajo comunitario, el voluntariado y el desarrollo local sostenible.

La Asociación PROYDE recibe 22.500 euros para un proyecto en zonas rurales de Togo, orientado a mejorar la calidad educativa y la atención integral del alumnado. La iniciativa incluye el refuerzo de cantinas escolares, la mejora de infraestructuras, la dotación de equipamiento educativo y la formación del profesorado, favoreciendo el acceso a una educación digna y de calidad en contextos de especial vulnerabilidad.

Finalmente, la Fundación Madre Coraje cuenta con una subvención de 20.690,71 euros que desarrolla un proyecto educativo participativo en Mozambique, centrado en la inclusión social, el empoderamiento de niñas y la transformación social de la comunidad de Chilaulene. El programa apuesta por la educación como herramienta clave para la igualdad de oportunidades, la participación comunitaria y el desarrollo sostenible.

Proyectos de sensibilización y educación

En el ámbito local, el Ayuntamiento destina 11.165 euros a proyectos de sensibilización y educación en San Fernando, con el objetivo de fomentar una ciudadanía crítica, solidaria y comprometida con los valores de justicia social. Entre ellos se encuentra el proyecto Contando Valores: La Amistad, de Manos Unidas que promueve la educación en valores como la solidaridad, la empatía y la convivencia entre la población infantil y juvenil.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha desarrollado dos proyectos en este sentido. El primero, Convivencia democrática: sensibilización para una ciudadanía global, se centra en la educación en derechos humanos, la participación social y los valores democráticos. El segundo, Los cuidados cuentan: cuidar en un mundo en crisis, que ha puesto el foco en la justicia global, la sostenibilidad de los cuidados y su importancia social y económica.

Completa esta línea de ayudas Cruz Roja Española para el proyecto ODS: Tiene que ver contigo, destinado a sensibilizar a la población sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la interdependencia entre lo local y lo global.

Intervenciones en 20 países

Esta línea de ayudas ha hecho posible, en sus tres últimas convocatorias, el desarrollo de cerca de una treintena de intervenciones en una veintena de países. En concreto, la convocatoria de 2024 permitió la ejecución de diez proyectos, seis de ellos en países como Colombia, Paraguay, Tanzania, Ruanda, Costa de Marfil y Mozambique.

La alcaldesa ha querido destacar que estos avances no serían posibles sin el compromiso, la profesionalidad y la vocación solidaria de las organizaciones que, año tras año, trabajan desde San Fernando en proyectos de cooperación internacional. En este sentido, ha agradecido expresamente su labor, subrayando que constituyen el verdadero pilar sobre el que se sostiene esta política pública de solidaridad y cooperación.

Con estas ayudas, el Ayuntamiento de San Fernando refuerza su compromiso con la cooperación internacional, la solidaridad y la educación para el desarrollo, apoyando proyectos que contribuyen a reducir desigualdades, promover los derechos humanos y mejorar las condiciones de vida de comunidades vulnerables, al tiempo que fomentan en la ciudadanía isleña una conciencia solidaria y global.