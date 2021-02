La reforma de Bahía Sur entra en su recta final tras confirmarse la apertura de Primark

Bahía Sur encara ya la recta final de la remodelación de los locales que hasta verano de 2019 ocupara El Corte Inglés para asegurarse la llegada de nuevas marcas al veterano centro comercial isleño. La apertura de una nueva tienda de Primark para finales de año, rumoreada desde el primer momento y confirmada hace tan solo una semana, ha puesto definitivamente nombre a uno de los locales más amplios –se habla de 3.000 metros cuadrados– que todavía estaban disponibles en el complejo.

A la exitosa firma irlandesa se suma también en esta operación la portuguesa Espaço Casa, que prevé abrir entre marzo y abril y que ocupará otro local de 1.120 metros cuadrados. Y también la reciente inauguración de los cines Premium de la cadena Yelmo o las sonadas aperturas de Zara, tras la remodelación y ampliación de su tienda para convertirse en la más grande de toda la provincia, o de Lefties. Son las firmas que protagonizan esta remodelación en la que está inmerso Bahía Sur desde la salida de El Corte Inglés; una inversión de 17,6 millones de euros llevada a cabo por Castellana Properties (sociedad propietaria del centro comercial desde 2018) que ahora está próxima a completarse.

Aunque todo no está cerrado aún, precisan. Quedan por adjudicarse tres locales de menor superficie -bastante más pequeños- en este espacio de Bahía Sur para que la reforma pueda darse por zanjada definitivamente. En los tres casos –apunta Castellana– hay negociaciones en marcha aunque no se ha llegado a firmar nada aún. Estas marcas que podrían aterrizar también en San Fernando no han llegado a trascender todavía.

Julio García, director de operaciones de Castellana Properties, ha valorado lo avanzado que está el proyecto de Bahía Sur, a pesar de la complicada situación actual. "Con la apertura el pasado diciembre de los cines premium Yelmo y las firmas recientes con Espaço Casa y Primark estamos muy orgullosos de poder anunciar que el plan de remodelación e inversión que iniciamos en 2019 está en su última fase y, pese a la situación incierta en la que nos encontramos, lo hemos desarrollado y hemos conseguido traer la oferta que los gaditanos nos demandaban", ha afirmado.

"Esta nueva ampliación del mix comercial que ofrecerá Bahía Sur demuestra la importancia que tiene Cádiz y este centro comercial para Castellana Properties, en el que seguiremos invirtiendo para que se mantenga a la vanguardia de los espacios comerciales de la zona y pueda continuar satisfaciendo las necesidades y demandas de los gaditanos".