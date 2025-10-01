Rafael Mena presenta este jueves en San Fernando su novela 'Como al trasluz del tiempo'

El escritor Juan Rafael Mena, durante la presentación de una de sus novelas, en una imagen de archivo

El escritor Rafael Mena presentará este jueves 2 de octubre en San Fernando su última novela, Como a trasluz del tiempo.

El acto tendrá lugar en las instalaciones municipales del centro de congresos Corte de la Real Isla de León a las 18.30 horas. Se trata de una actividad promovida por la tertulia literaria isleña Rayuela. Alfonso Pavón Benítez se encargará de dar a conocer la obra en este acto, que contará también con la presencia del autor.

La novela Como al trasluz del tiempo aborda en tono autobiográfico la experiencia del autor cuando trabajaba en la biblioteca municipal de la calle Gravina (Casa de la Cultura), si bien va más allá de estos recuerdos para narrar de manera testimonial qué significó entonces en San Fernando la apertura de un equipamiento cultural de este calibre.

De esta manera, Rafael Mena cuenta los comienzos de esa institución en San Fernando, añadiendo a ella lo que es la Casa de la Cultura en su cojunto. Desfilan así por las páginas del libro personajes reales y otros imaginarios para dar forma a esta experiencia del autor, que fue también una vivencia de toda la ciudad.

Se trata de la cuarta novela de la serie Cántigo llano o Cómo aprende a cantar un mirlo blanco.