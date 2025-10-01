El actor Alex O'Dogherty presenta este jueves en San Fernando su documental 'De todos lados un poco'

El actor y humorista isleño Alex O'Dogherty presentará este jueves 2 en San Fernando su documental De todos lados un poco. Será en las dependencias municipales del centro de congresos Cortes de la Real Isla de León a las 20.00 horas y la entrada será libre hasta completarse el aforo disponible.

El propio actor se encargará de presentar este trabajo -su opera prima documental, que dirige junto a Iván Karras- tras su estreno en el Festival de Cine Alcances de Cádiz, en el pasado mes de septiembre.

De todos lados un poco cuenta la investigación iniciada por el padre de Alex O'Dogherty y continuada por el mismo humorista en busca de los orígenes de su apellido para hablar -en sus propias la palabras- "hablar de un tema del que creo que hay que hablar más, el de la gente que tiene que abandonar sus casas para buscar una vida mejor".

Tal y como narra la sinopsis del documental, en este trabajo Alex intenta saber quién es, buscando de dónde viene, para acabar descubriendo que es... de todos lados un poco".

Cuando finalizó el montaje de este documental, O'Dogherty explicó algunos detalles del mismo a través de sus redes sociales. "Llevo tres largos años trabajando en este documental sobre la historia de mi familia, pero que en verdad habla de los problemas de ser descendientes de inmigrantes, de que todos somos descendientes de inmigrantes si buscamos bien en nuestras raíces, del sentido de pertenecer a un sitio, de la importancia o no de conocer tus raíces. El 'docu' a la vez cuenta como he seguido el trabajo de mi padre sobre nuestro apellido, completando una historia alucinante que nos lleva hasta un príncipe milesio del año 378 del que descendemos directamente. Todo eso se cuenta en el documental. Es un viaje en el que quiero saber quién soy a través de buscar de donde vengo para acabar descubriendo que soy de todos lados un poco, que así se llama el documental".