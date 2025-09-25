Alcances se inaugura este viernes con Álex O’Dogherty en el Teatro de la Tía Norica de Cádiz

El Festival de Cine Documental de Cádiz, Alcances, dará comienzo este viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica con la proyección de la película De todos lados un poco, codirigida por el cineasta isleño Álex O’Dogherty junto a Iván Karras. Esta gala inaugural estará conducida por la periodista Ana Candón y contará con la presencia del propio Álex O’Dogherty quien tendrá la oportunidad de presentar su película. El acceso es gratuito mediante invitaciones que se repartieron a lo largo de la semana en el Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz (ECCO) y ya se encuentran agotadas.

Con esta elección, Alcances mantiene la línea de los últimos años de inaugurar el festival con obras ligadas al entorno gaditano. De todos lados un poco es un hermoso film que reflexiona sobre aquello que une por encima de las diferencias, poniendo en valor las raíces familiares y la identidad compartida.

La proyección inaugural contará con una bienvenida oficial por parte de la organización, invitando al público a sumarse a la intensa semana de cine y actividades que se desplegarán en Cádiz desde mañana hasta el próximo 3 de octubre.

La jornada de apertura del Festival se completará a las 21:30 horas en el Mercado Central de Abastos con un pase especial de Stop Making Sense, el legendario documental-concierto dirigido en 1983 por Jonathan Demme. Considerado uno de los mejores conciertos filmados de la historia, recoge la descomunal energía y el frenesí creativo de Talking Heads, con David Byrne al frente, en su actuación en el Teatro Hollywood Pantages de Los Ángeles.

Con esta doble propuesta, Alcances 2025 arranca oficialmente su 57ª edición y se convierte durante toda la semana en la capital del cine documental y en un punto de encuentro para creadores, aficionados y profesionales.

El Festival Alcances se lleva a cabo gracias a la colaboración de DOCMA, CIMA, AAMMA, Asecan, Cine Cádiz, Onda Cádiz y el Instituto de Cine Madrid, así como la secretaría de Responsabilidad Social de CSIF Cádiz, la Universidad de Cádiz, Asociación Amigos de Quiñones, Festhome y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Cádiz. Además, este año se incorporan como nuevos colaboradores EMASA, Educarte, South International Series Festival, Torre Tavira, Fundación Unicaja, Master Documental Creativo Universidad Autónoma de Barcelona y ASODEMER Cádiz.