El primer documental de Alex O'Dogherty se verá en el Festival de Málaga

San Fernando/El talento isleño estará presente en la próxima edición del prestigioso Festival de Málaga de la mano del actor, cómico, músico y escritor Alex O'Dogherty. El inquieto artista sigue sumando facetas como si de un hombre del Renacimiento se tratara y acudirá a esta cita presentando su primer documental De todos lados un poco, que ha dirigido junto a Iván Karras. En esta propuesta O'Dogherty continúa la investigación que en su día iniciase su padre para conocer el origen de su particular apellido. Visto lo visto, el hecho de que el pase especial de este documental esté programado para el próximo 19 de marzo, Día de Padre, es una coincidencia que a buen seguro el artista otorga un significado especial.

Cuando finalizó el montaje de este documental, O'Dogherty explicó algunos detalles del mismo a través de sus redes sociales. "Llevo tres largos años trabajando en este documental sobre la historia de mi familia, pero que en verdad habla de los problemas de ser descendientes de inmigrantes, de que todos somos descendientes de inmigrantes si buscamos bien en nuestras raíces, del sentido de pertenecer a un sitio, de la importancia o no de conocer tus raíces. El 'docu' a la vez cuenta como he seguido el trabajo de mi padre sobre nuestro apellido, completando una historia alucinante que nos lleva hasta un príncipe milesio del año 378 del que descendemos directamente. Todo eso se cuenta en el documental. Es un viaje en el que quiero saber quién soy a través de buscar de donde vengo para acabar descubriendo que soy de todos lados un poco, que así se llama el documental".

O'Dogherty también aclaraba entonces que se trataba de un proyecto personal costeado íntegramente de su bolsillo, sin recurrir a ayudas o subvenciones, y que por delante quedaba ahora el reto de dar visibilidad a este documental. "Ya está terminado y eso da mucho vértigo, porque a partir de ahora lo que queda es intentar moverlo para conseguir ir a algún festival y que se pueda ver". Sin duda, este reto se ha conseguido al colar la cinta, que cuenta con el subtítulo "La historia del Odojérti... y la tuya", en un evento de referencia como el Festival de Málaga.

El Festival de Málaga celebrará su edición número 28 del 14 al 23 de marzo. Después de casi tres décadas, este evento cinematográfico se ha ganado un merecido sitio entre otros festivales de cine del país, tan asentados como los de San Sebastián, Sitges o Valladolid.

Cartel del documental 'De todos lados un poco'. / D.C.

Profeta en su tierra

Los isleños e isleñas vivirán la buena acogida del documental del artista como si de un triunfo propio se tratara. De hecho, el artista de San Fernando puede presumir del orgullo de haberse sentido siempre profeta en su tierra. No hay propuesta o espectáculo suyo que no se represente en la ciudad con gran éxito y son muchos los reconocimientos que le han otorgado sus paisanos durante su trayectoria profesional. Y no hay que remontarse mucho en el calendario para ver las últimas muestras de esta realidad.

Sin ir más lejos, el pasado mes de diciembre, durante el mismo fin de semana -viernes 20 y sábado 21-, O'Dogherty estrenó su nuevo espectáculo, Palabras Mayores, y se despidió del anterior, Imbécil, en el mejor y más importante escenario de su ciudad: el del Real Teatro de Las Cortes. Y lo hizo en ambos casos entre las risas y los aplausos del público y con todas las entradas vendidas para estas funciones, que formaban parte de la pasada programación del Ayuntamiento de San Fernando para el teatro.

Por otro lado, el pasado mes de agosto el artista fue reconocido como cofrade de honor por la Cofradía Gastronómica de los Esteros. Además, el actor terminó 2023 siendo reconocido por AxSí San Fernando durante el 4 de Diciembre y presentando en el centro de congresos con gran éxito el libro que dedicó a la cocina de sus madre: Las recetas de Amalia.

En definitiva, O'Dogherty siempre ha sido merecedor del cariño de sus paisanos, que siempre permanecen atentos al próximo paso y a los proyectos con los que les sorprende este artista multidisciplinar, al que conciben como uno de los suyos.