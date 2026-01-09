Punto final a la Navidad en San Fernando con la entrega de los premios del Certamen de Nacimientos

El Ayuntamiento de San Fernando y la Asociación de Belenistas El Redentor han celebrado el acto de entrega de premios del tradicional Concurso de Nacimientos, "que reconoce el talento, la creatividad y el compromiso de personas, entidades y centros educativos con una de las tradiciones culturales más arraigadas de la ciudad", según ha afirmado el Consistorio en una nota.

Durante el acto la alcaldesa, Patricia Cavada, puso de relieve el excelente balance de la Navidad isleña, "caracterizada por una alta participación ciudadana y por el impacto positivo de las actividades organizadas en la vida cultural, social y económica de San Fernando". En este contexto, "el belenismo ha vuelto a ocupar un papel protagonista, consolidando a la ciudad como un referente en este arte a nivel andaluz, nacional e internacional".

Cavada agradeció expresamente la implicación de todas las personas participantes, así como la colaboración permanente de la Asociación Cultural de Belenistas El Redentor, cuya labor resulta fundamental para preservar y difundir este valioso patrimonio cultural. "Lejos de perderse esta tradición, cada vez son más y más las personas que participan en instalar sus belenes", ha comentado la alcaldesa.

La participación de los centros educativos ha vuelto a ser a ser uno de los pilares fundamentales del concurso, ha señalado el Ayuntamiento isleño. En la categoría de Infantil y Primaria, el primer premio fue para el CEIP Cecilio Pujazón, seguido del CEIP Casal Carrillo y del CEIP Díaz de Solís, así como un accésit para el centro UPACE por los materiales empleados.

En Secundaria y Bachillerato, el jurado reconoció el trabajo del IES Las Salinas con el primer premio y del Colegio La Salle–El Carmen con el segundo. Por último, en la modalidad de Belenes Vivientes, el primer premio fue otorgado al CEIP Arquitecto Leoz, mientras que el segundo premio recayó en el Colegio Carmelitas-Vedruna.

Entrega de premios del Certamen de Nacimientos en San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

El Premio Dragón Rojo al belén mejor pintado fue para Copistería La Antigua, que también resultó galardonada con el primer premio en el Grupo Entidades del concurso general. En esta misma categoría, el segundo premio fue para la Parroquia del Santo Cristo y el tercero para la Hermandad de la Misericordia, otorgándose además un accésit a la Parroquia del Buen Pastor. De igual se entregaron reconocimientos por su participación a la AVV Barriada Bazán y a la Hermandad del Rocío.

En la modalidad Viride 3D en la categoría de entidades, el primer premio fue concedido a la Parroquia del Buen Pastor, mientras que el segundo y tercer premio recayeron en la Hermandad de la Expiración y la Hermandad de la Vera Cruz, respectivamente.

El Belén Municipal de San Fernando / Jesús Marín

En la categoría Viride 3D para Particulares, el jurado otorgó el primer premio a Eduardo Coto Rodríguez, seguido de la Familia Oliva Tolosa en segundo lugar y de Alejandro Quijano Barrena, que obtuvo el tercer premio.

El XXIII Premio Hermano Humberto Valencia al Nacimiento Clásico recayó en Estrella García Díaz, en reconocimiento a la calidad y fidelidad a la tradición de su obra. En el Grupo de Particulares, el primer premio fue concedido a Alejandro Quijano Barrena, el segundo a la Familia Oliva Mesa y el tercero a José Luis Expósito Carval, recibiendo un accésit Eduardo Coto Rodríguez.

Por parte de la Asociación de Belenistas su vicepresidente, Javier Oliva, agradeció la colaboración del Ayuntamiento y "aunque ha sido un año complicado por diversas circunstancias, hemos sacado adelante y le damos la bienvenida a un año más intenso que nos espera con la celebración del 50 aniversario".

La alcaldesa ha reconocido el esfuerzo colectivo que hace posible que San Fernando mantenga viva una tradición que fomenta la creatividad, la participación ciudadana y la identidad cultural, y con el compromiso del Ayuntamiento de seguir apoyando iniciativas que engrandecen la Navidad de San Fernando.